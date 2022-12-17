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  • Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (12-16 Aralık 2022)

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (12-16 Aralık 2022)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 4,18 kazançla tamamlarken, en çok kazandıran 3 hisse Halkbank, Global Yatırım Holding ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası izledi.

17 Aralık 2022 | 11:29
Son Güncellenme: 17 Aralık 2022 | 13:49
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Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (12-16 Aralık 2022)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,18 kazançla 5.214,29 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 5.041,71 puanı, en yüksek 5.302,14 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,83 artışla 5,136,01 puana, Sanayi Endeksi ise yüzde 3,14 kazançla 8.498,03 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,17 değerle 4.501,69 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,68 primle 6.127,82 puana yükseldi.

Halkbank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 41,69 ile Halkbank oldu. Halkbank’ı yüzde 30,70 ile Global Yatırım Holding, yüzde 30,55 ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası izledi.

En çok kaybettiren 3 hisse 

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,51 ile Odaş Elektrik Üretim, yüzde 6,07 ile Kontrolmatik Teknoloji, yüzde 4,65 ile Smart Güneş Teknolojileri şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 258 milyar 54,2 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 192 milyar 234 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 183 milyar 91,8 milyon lirayla Koç Holding oldu.

 

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