Fransız lüks eşya devi LVMH'nin (LVMHF) başkanı Bernard Arnault, Bloomberg'in dünyanın en zengin insanları listesinde Elon Musk'ı ikinci sıraya düşürerek zirveye çıkan ilk Avrupalı ​​oldu. Arnault, 15 Aralık itibarıyla Forbes listesinde de dünyanın en zengin insanı. 15 Aralık 2022 itibarıyla Arnault ve Ailesi'nin serveti 184.3 milyar dolar, Elon Musk'ın serveti ise 174.6 milyar dolar görünüyor. Arnault, Musk'ı geçen hafta Forbes'in "Gerçek Zamanlı Milyarderler" listesinde geride bırakmıştı. Peki, Bernard Arnault kimdir? Yakından bakalım...

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk'ın net servet değeri bu yıl 107 milyar dolar düştü. Arnault'un LVMH'deki hakim hissesinden kaynaklanan serveti ise 7 milyar dolarlık çok daha düşük bir düşüş yaşadı.

Farklılık kısmen iki ismin hisse sahibi olduğu şirketlerin hisse senedi performansına bağlı. Forbes listesine göre sıralamada Gautam Adani 133.2 milyar dolarlık servetiyle 3'üncü, Jeff Bezos ise 111.6 milyar dolarlık servetiyle 4. sırada...

CNN'nin analizine göre Tesla (TSLA) 'nın hisse fiyatı bu yıl %54 düşerken, LVMH hissesi ABD ve Avrupa'daki güçlü satışların desteğiyle sabit kaldı. Yükselen enflasyon daha az varlıklı müşterilerin harcama alışkanlıklarını değiştirmesine yol açsa da, lüks piyasası bu yıl nispeten istikrarlı kaldı. LVMH'nin piyasa değeri 362,4 milyar Euro.

BERNARD ARNAULT KİMDİR?



Peki, 73 yaşındaki Bernard Arnault kimdir?

Bernard Arnault

1949'da Fransa'nın kuzeyindeki Roubaix'de doğan Arnault, Paris'te prestijli bir mühendislik okulu olan École Polytechnique'den mezun oldu. Kariyerine aile şirketi Ferret-Savinel'de başladı. 1978'de yönetim kurulu başkanı oldu.

6 yıl sonra, Fransız hükümetinin Boussac Saint-Freres'i devralacak yeni bir yatırımcı aradığı haberini aldı. İflas eden tekstil grubu önemli bir varlığa sahipti: Ünlü bir Fransız moda evi olan Christian Dior.

Arnault, grubun kontrolünü satın aldı, tekrar kârlı hale getirdi ve dünyanın önde gelen lüks tüketim malları şirketini geliştirmek için bir strateji oluşturdu. LVMH web sitesinde yer alan bir biyografiye göre, "Bu süreçte, Christian Dior'u yeni organizasyonun mihenk taşı olarak yeniden canlandırdı".

Arnault, grubun Louis Vuitton ve Moët Hennessy'nin birleşmesiyle kurulmasından iki yıl sonra, 1989'da LVMH'nin çoğunluk hissesini satın aldı. O zamandan beri şirketin başkanı ve CEO'su.

Kendi adı birçok kişi tarafından hemen tanınmasa da, Arnault'nun Christian Dior'dan Dom Pérignon'a kadar büyümesine aracı olduğu markalar herkesin bildiği isimler haline geldi.

Son otuz yılda Arnault, LVMH'yi alkollü içkiler, moda, deri ürünler, parfümler, kozmetikler, saatler, mücevherler, lüks seyahatler ve otel konaklamaları satan 75 etiketle bir lüks tüketim merkezine dönüştürdü. 1992'de Pekin'de Çin'in ilk Louis Vuitton mağazasını açtı.

Ocak 2021'de grup, lüks sektörünün şimdiye kadarki en büyük satın alımı olan ikonik ABD'li kuyumcu Tiffany & Co'nun 15,8 milyar dolarlık devralımını tamamladı.

2019'da grup, Paris katedralinde çıkan büyük bir yangının ardından Notre Dame'in yeniden inşasına yardım etmek için 200 milyon € (212 milyon $) bağışta bulundu.

UZUN SÜREDİR AVRUPA'NIN EN ZENGİNİ



Arnault uzun süredir Avrupa'nın en zengin insanı unvanını elinde tutuyor. Ancak çok göz önünde değil. Herhangi bir büyük sosyal medya platformunda kişisel olarak aktif değil. Bloomberg'e göre Arnault evli ve beş çocuğu var ve bunların tümü şu anda LVMH'de veya onun markalarından birinde çalışıyor.

FORBES'A GÖRE MİNİ BİYOGRAFİ

Forbes'ta ise Arnault hakkında şu bilgiler var: