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  • Borsa İstanbul'da çifte rekor: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da çifte rekor: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kazancıyla 9.347,17 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 9.406,27 puana taşıdı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 143,9 milyar lira oldu.

22 Şubat 2024 | 19:14
Borsa İstanbul'da çifte rekor: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 35,06 puan artarak 9.347,17 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 47,76 puan ve yüzde 0,51 artışla 9.359,58 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.282,31, en yüksek 9.406,27 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 9.347,17 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 1,38 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,80 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,53 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
  • Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,75, sanayi endeksi yüzde 0,95, mali endeks yüzde 0,07, teknoloji endeksi yüzde 3,45 değer kazandı.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 22,57 puan ve yüzde 0,23 kazançla 9.928,79 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67'si prim yaptı, 31'i geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Kontrolmatik Teknoloji ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
     

1 FAİZ KARARI

FAİZ KARARI Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te tuttu.TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir" ifadelerine yer verildi.

2 CDS DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE

CDS DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE Öte yandan, düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 289 baz puana geriledi.

3 KÜRESEL PİYASALARDA NVIDIA ETKİSİ

KÜRESEL PİYASALARDA NVIDIA ETKİSİ Analistler, küresel pay piyasalarında, Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasının risk iştahını artırdığını belirtti.

4 YARIN HANGİ VERİLER VAR?

YARIN HANGİ VERİLER VAR? Yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da büyüme ve GfK tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

5 Altının ons fiyatı 2 bin 22 dolar

Altının ons fiyatı 2 bin 22 dolar Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 22 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,2 artışla 2 milyon 105 bin liraya yükseldi.
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