ARA
Bist 100
7935,25
-2,22%
Bist 100
Dolar/TL
28,0117
0,2623%
Dolar/TL
Euro/TL
29,5905
0,1334%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0554
-0,2118%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1753
1,42%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Borsa İstanbul'da yatırımcı rekoru

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aşarak rekor kırdı.

18 Ekim 2023 | 14:20
0
Borsa İstanbul'da yatırımcı rekoru

MKK, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısının 17 Ekim 2023 itibarıyla 8 milyonu aşarak en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

MKK, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, pay senedi portföy değerinin 11,08 trilyon TL olduğunu açıkladı.

Aylık yatırımcı sayısı artışının yüzde 9,79 ile 717 bin 112 olduğunu belirten MKK, yıllık artışın yüzde 193,32 ile 5 milyon 286 bin 814'e ulaştığını kaydetti.

Öte yandan, portföy değeri artışının aylık yüzde 9,52 ile 963,35 milyar TL, yıllık ise yüzde 166,04 ile 6,92 trilyon TL olarak gerçekleştiği açıklandı.

İlgili Haberler
Borsada gong MHR Gayrimenkul için çaldı
Borsada gong MHR Gayrimenkul için çaldı
Borsa İstanbul'da son bir yılda ucuz kalan 32 hisse
Borsa İstanbul'da son bir yılda ucuz kalan 32 hisse
0
  • ALTIN GRAM - TL 1753 1,42%
  • ALTIN ONS 1946,51 1,21%
  • BIST 100 7935,25 -2,22%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,0117 0,2623%
  • EURO/TURK LIRASI 29,5905 0,1334%
  • EURO/USD 1,0554 -0,2118%
  • INGILIZ STERLINI 1,21756 -0,05992%
  • JAPON YENI 149,77 -0,03%
  • KANADA DOLARI 1,36622 0,08571%
  • RUS RUBLESI 97,2495 -0,7911%
Günün En Çok Okunanları
Yapay zeka ve 185 dolarla kurdukları işi 150 bin dolara sattılar
Honda Civic Sedan ve HR-V e:HEV modellerindeki ekim kampanyasını duyurdu
Honda Civic Sedan ve HR-V e:HEV modellerindeki ekim kampanyasını duyurdu
Bosch Fren'den (BFREN) bedelsiz sermaye artırımı başvurusu
Bosch Fren'den (BFREN) bedelsiz sermaye artırımı başvurusu
WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor
WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor
Konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 90 arttı... 3 büyük ilde değişim oranları
Konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 90 arttı... 3 büyük ilde değişim oranları
İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu (2023)
İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu (2023)
BMGK acil toplanacak
BMGK acil toplanacak
Bakan Bolat açıkladı... Satılık konut ilanlarındaki fahiş fiyat artışları mercek altında
GERİ
İLERİ
Yapay zeka ve 185 dolarla kurdukları işi 150 bin dolara sattılar
Honda Civic Sedan ve HR-V e:HEV modellerindeki ekim kampanyasını duyurdu
Bosch Fren'den (BFREN) bedelsiz sermaye artırımı başvurusu
WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor
Konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 90 arttı... 3 büyük ilde değişim oranları
Honda Civic Sedan ve HR-V e:HEV modellerindeki ekim kampanyasını duyurdu
Bosch Fren'den (BFREN) bedelsiz sermaye artırımı başvurusu
WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor
Konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 90 arttı... 3 büyük ilde değişim oranları
İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu (2023)
Bosch Fren'den (BFREN) bedelsiz sermaye artırımı başvurusu
WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor
Konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 90 arttı... 3 büyük ilde değişim oranları
İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu (2023)
BMGK acil toplanacak
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL