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Borsa İstanbul'da yeni dönem: İşlemlerde vade sınırı güncellendi

Borsa İstanbul, Borçlanma Araçları Piyasası ile Para Piyasası Prosedürlerinde değişikliğe gitti. Yapılan değişiklik kapsamında, işlemlerde bitiş valörü için azami süre 1 ay olarak belirlendi.

Ekonomist
Ekonomist
Borsa İstanbul'da yeni dönem: İşlemlerde vade sınırı güncellendi

Borsa İstanbul, Borçlanma Araçları Piyasası ile Borsa İstanbul Para Piyasası Prosedürlerinde değişikliğe gitti. Yeni uygulamayla Para Piyasası’nda gerçekleştirilen işlemlerin bitiş valörü için azami süre 1 ay olarak belirlendi.

26 Ağustos tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi

Borsa İstanbul tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, yapılan değişikliklerin 26 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girdiği kaydedildi:

"Borsamız Borçlanma Araçları Piyasası Repo Ters Repo Pazarı, Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı, Pay Senedi Repo Pazarı ve Taahhütlü İşlemler Pazarı ile Borsa İstanbul Para Piyasasında işlemlerin bitiş valörü en fazla 1 ay olarak belirlenmiş olup, Borçlanma Araçları Piyasası Prosedürü'nde ve Borsa İstanbul Para Piyasası Prosedürü'nde yapılan değişiklikler 26.08.2026 tarihinde yürürlüğe girecektir."

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