MG 07 satışa çıkar çıkmaz 10 bin sipariş aldı: Fiyatıyla da dikkat çekiyor

MG 07, 4 bin 886 mm uzunluk, 1900 mm genişlik ve 1485 mm yüksekliğe sahipken, modelin dingil mesafesi 2 bin 825 mm olarak belirtiliyor.

Fastback tasarıma sahip modelde açılır kapanır bagaj kapağı, çerçevesiz dört kapı ve beş farklı kademede ayarlanabilen elektrikli arka spoiler bulunuyor. Ayrıca 168 litrelik ön ve 697 litrelik arka bagaj hacmi var.