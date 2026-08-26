MG 07 satışa çıkar çıkmaz 10 bin sipariş aldı: Fiyatıyla da dikkat çekiyor

MG, yeni sedan modeli MG 07'yi Çin’de satışa sunmasının ardından yoğun ilgiyle karşılaştı. 21 Ağustos Cuma günü yerel saatle 19.00’da kesin siparişe açılan model, iki dakika bile dolmadan 10 bin sipariş aldı. MG 07 ayrıca bazı özellikleriyle de dikkat çekiyor.
1 Başlangıç fiyatı 15 bin 620 dolar
MG 07, tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit motor seçenekleriyle satışa sunuluyor. Tamamen elektrikli versiyonun en üst donanım seçeneğinde CLTC standartlarına göre 845 kilometre menzil ve 5C hızlı şarj desteği bulunuyor.
SAIC Motor bünyesindeki MG, MG 07 sedan modelini 2026 Chengdu Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Yedi farklı versiyonla sunulan modelin sınırlı süre için geçerli başlangıç fiyatı 15 bin 620 dolar (yaklaşık 750 bin lira) olarak açıklandı.
2 Teslimat takvimi belli oldu
MG tarafından yapılan açıklamaya göre, 650 kilometre tamamen elektrikli menzil sunan versiyonların teslimatlarına ağustos sonunda başlanacak. 845 kilometre menzile sahip versiyonların teslimatları ise ekim ayında gerçekleştirilecek.
3 MG 07'nin tasarım özellikleri neler?
MG 07, 4 bin 886 mm uzunluk, 1900 mm genişlik ve 1485 mm yüksekliğe sahipken, modelin dingil mesafesi 2 bin 825 mm olarak belirtiliyor.
Fastback tasarıma sahip modelde açılır kapanır bagaj kapağı, çerçevesiz dört kapı ve beş farklı kademede ayarlanabilen elektrikli arka spoiler bulunuyor. Ayrıca 168 litrelik ön ve 697 litrelik arka bagaj hacmi var.
4 Batarya ve menzil detayları
MG 07'nin tamamen elektrikli 845 versiyonunda 91 kWh kapasiteli CATL batarya kullanılıyor. 800 voltluk altyapıya sahip model, 845 kilometreye kadar CLTC menzili sunuyor ve 5C hızlı şarjı destekliyor.