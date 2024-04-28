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Borsada bu hafta temettü verecek 5 şirket

Borsa İstanbul'da bu hafta 5 şirket temettü ödemesi yapacak...

28 Nisan 2024 | 12:48
Borsada bu hafta temettü verecek 5 şirket

Borsa İstanbul'da 28 Nisan-2 Mayıs 2024 haftasında temettü verecek 5 şirket, kar payı tarih ve miktarları şöyle:

1 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CEMTS)

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CEMTS) Pay başına brüt 0,1500000 TL, net 0,1350000 TL temettü ödeyecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Nisan 2024, ödeme tarihi ise 2 Mayıs 2024.

2 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CIMSA)

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CIMSA) Pay başına brüt 1,0575395 TL, net 0,9517855 TL temettü ödeyecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Nisan 2024, ödeme tarihi ise 2 Mayıs 2024.

3 POLİSAN HOLDİNG A.Ş. (POLHO)

POLİSAN HOLDİNG A.Ş. (POLHO) Pay başına brüt 0,1186552 TL, net 0,1067896 TL kar payı ödeyecek. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Nisan 2024, ödeme tarihi ise 3 Mayıs 2024.

4 ENERJİSA ENERJİ A.Ş. (ENJSA)

ENERJİSA ENERJİ A.Ş. (ENJSA) Pay başına brüt 2,7900000 TL, net 2,5110000 TL kar payı ödeyecek. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 02 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 6 Mayıs 2024.

5 HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. (SAHOL) / TEKLİF

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. (SAHOL) / TEKLİF Pay başına brüt 2,9430000 TL, net 2,6487000 TL kar payı ödenmesi genel kurula sunuldu. Genel Kurul onayını bekleyen nakit kar payı hak kullanım tarihi 02 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 6 Mayıs 2024.
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