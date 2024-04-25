Borsada bugün temettü kararını açıklayan 19 şirket

Bugün kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifi ya da genel kurul kararı açıklayan şirket sayısı 19 oldu... İşte o şirketlerden yapılan açıklamalar

1 KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KLMSN) - Dağıtmama teklifi KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarında 2023 yılı net dağıtılabilir dönem karı 125.132.205,00-TL olup, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise, 153.935.220,99-TL ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl için ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 125.403.026,41-TL'dir. Şirketimiz Yönetim Kurulu; Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2023 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir" denildi.

2 MAÇKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (MACKO) - Dağıtacak Maçkolik, pay başına brüt 6,0900000 TL, net 5,4810000 TL temettü ödemesi yapacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 6 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 8 Mayıs 2024.

3 CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (CRFSA) - Dağıtmayacak KAP'a yapılan bildirimde "Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi doğrultusunda, SPK düzenlemeleri gereği yapılan düzeltmeler sonrası dağıtılabilir kâr matrahının oluşmaması nedeniyle kâr payı dağıtımı yapılmamasına, 2023 yılında oluşan 1.204.196-bin TL. net dönem kârının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine; yasal kayıtlarda oluşan 578.683-bin TL. dönem zararının ise geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi" denildi.

4 ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. (ALKIM) - Dağıtmayacak KAP bildiriminde "Şirketimizin 2023 yılı net dağıtılabilir karı olan yasal kayıtlara göre 215.075.220,66 TL'nin ve SPK hükümlerine göre 271.069.015 TL'nin dağıtılmamasına ve tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi 25.04.2024 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri tarafından oy çokluğu ile kabul edilmiştir" denildi.

5 EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (EDIP) - Dağıtmayacak KAP bildiriminde "Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen bireysel mali tablosuna göre 33.617.714,27 TL dönem karı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmiş konsolide mali tablolarımıza göre de 1.861.972.798 TL (ana ortaklık payları 1.861.972.798 TL) dönem karı oluşmuştur. Buna göre SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere VUK hükümlerince hazırlanmış mali tablolarımızda oluşan 33.617.714,27 TL kardan, 1.680.885,71 TL birinci tertip yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan 31.936.828,56 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, bu sebeple kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

6 NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (NTGAZ) - Dağıtacak Naturelgaz pay başına brüt 1,3913043 TL, net 1,2521738 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs 2024 ve ödeme tarihi de 9 Mayıs 2024.

7 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (ERBOS) - Dağıtma teklifi Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirimde Genel Kurul onayına sunulacak temettü teklifi duyuruldu. Buna göre pay başına brüt 2,2500000 TL, net 2,0250000 TL temettü ödenmesi teklif edilecek. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 04 Haziran 2024.

8 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CIMSA) - Dağıtacak Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., bugün KAP'a yaptığı bildirimde Genel Kurul'da onaylanan kar payı dağıtım kararını duyurdu. Buna göre 2023 yılı karından pay başına brüt 1,0575395 TL, net 0,9517855 TL temettü ödemesi yapılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Nisan 2024 ve ödeme tarihi 2 Mayıs 2024 olacak.

9 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. (AFYON) - Dağıtacak Afyon Çimento'dan bugün KAP'a yapılan bildirimde kesinleşen kar payı kararı duyuruldu. Buna göre 2023 yılı karından pay başına brüt 0,4000000 TL, net 0,3600000 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Haziran 2024 ve ödeme tarihi 5 Haziran 2024 olacak.

10 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. (ECZYT) - Dağıtma teklifi Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş., bugün KAP'a yaptığı bildirimde kar payı dağıtımına ilişkin Genel Kurul'a sunulacak yönetim kurulu kararını duyurdu. Buna göre pay başına brüt 5,2000000 TL, net 4,6800000 TL temettü ödenmesi teklif edilecek. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Haziran 2024 ve ödeme tarihi ise 7 Haziran 2024 olacak.

11 EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ECILC)- Dağıtma teklifi Pay başına brüt 1,1800000 TL, net 1,1800000 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 7 Haziran 2024

12 İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. (INTEM) - Dağıtmayacak Kar payı ödenmemesi Genel Kurul onayına sunulacak

13 HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. (HTTBT) - Dağıtmayacak KAP bildiriminde "Şirketimizin 25.04.2024 tarihinde yapılmış olan 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri tarafından, 29.03.2024 tarihli 2024/07 sayılı Yönetim Kurulu önerisi dikkate alınarak, 2023 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

14 EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. (EBEBK) - Dağıtacak Ebebek'ten KAP'a yapılan bildirimde kar payı dağıtımına ilişkin genel kurul kararı duyuruldu. Ebebek her bir taksit net 0,2250000 TL olmak üzere 2 taksit halinde toplamda net 0,4500000 TL temettü ödeyecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihleri 15 Ekim ve 16 Aralık, ödeme tarihleri ise 17 Ekim ve 18 Aralık

15 BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. (BAGFS)- Dağıtmayacak Kap bildiriminde "25.04.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile Yönetim Kurulu'nun 29.03.2024 tarihli toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere kar payı dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi kabul edilerek karara bağlanmıştır" denildi.

16 MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI) - Dağıtacak Pay başına brüt 2,1269528 TL, net 1,9142575 TL temettü ödeyecek. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 06 Mayıs 2024 ve ödeme tarihi 8 Mayıs 2024

17 E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. (EDATA) - Dağıtmayacak Kap bildiriminde "Şirket Genel Kurulu 25.04.2024 tarihi toplantısında, Şirket Yönetim Kurulu'nun 27 03 2024 tarihli toplantısında 2023 Yasal Kayıtlarına göre kanunen ayrılması gereken tutarlar düşüldükten sonra kalan 141.158.507,38 TL'nın Şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla olağanüstü yedeklerde muhasebeleştirilmesi önerisini kabul etmiştir" denildi.

18 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (OMD, OSMEN) - Dağıtacak Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) bugün KAP'a yaptığı bildirimde temettü teklifini paylaştı. Buna göre 3 taksit halinde pay başına toplamda brüt 3,3305304 TL, net 2,9974773 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı kullanma tarihleri 29 Mayıs, 29 Temmuz ve 25 Ekim... Ödeme tarihleri ise sırasıyla 31 Mayıs, 31 Haziran ve 31 Ekim... Ödemeler 3 taksit halinde net 0,9991591 TL olarak yapılacak.