Borsada dün 'temettü' açıklaması yapan 15 şirket (30 Nisan 2024)

Borsadaki şirketler kar payı dağıtma ya da dağıtmamaya ilişkin teklif ve kararlarını KAP'a bildiriyor. İşte dün kar payına ilişkin açıklama yapan 15 şirket:

1 ALARKO HOLDİNG A.Ş. (ALARK) - DAĞITMA TEKLİFİ Pay başına brüt 0,9686000 TL, net 0,8902610 TL kar payı dağıtılması Genel Kurul onayına sunulacak. Teklif edilecek nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 3 Haziran 2024

2 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (TTKOM) - DAĞITMAMA TEKLİFİ KAP bildiriminde "Lider entegre telekomünikasyon şirketi Türk Telekom; stratejik hedeflerine ulaşma, likidite ve yatırım dengesini koruyarak teknolojik üstünlüğünü sürdürecek yatırımları yapma ve bilançosunu güçlendirme öncelikleriyle faaliyetlerine devam etmektedir. Yönetim Kurulumuz, 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'na Türk Telekom'un 2023 yılı karından kar payı dağıtılmamasını teklif etmeye karar vermiştir. Kararda, Şirketimizin borç geri ödeme planlarının, likidite ve yatırım gereksinimlerinin yanı sıra makroekonomik dengelenmenin yaşanacağı bir yılda ihtiyatlı olunması gereği dikkate alınmıştır" denildi.

3 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GOLTS) - DAĞITACAK Pay başına brüt 11,1200000 TL, net 10,0080000 TL temettü ödeyecek. KAP bildiriminde "Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirilmiştir" denildi.

4 DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (DOGUB) - DAĞITMAMA TEKLİFİ KAP bildiriminde "Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından denetlenmiş olan 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre -9.100.301 TL dönem zararı ile sonuçlanmıştır. Bu çerçevede: 2023 Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarına göre kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından ve Şirketimizin Genel Kurulu 24.05.2024 Cuma günü yapılacak olup Kar Payı Dağıtımının yapılamayacağı konusu Genel Kurul günü gündeme alınarak karara bağlanacaktır" denildi.

5 AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKSGY) - DAĞITACAK Pay başına brüt 0,0745341 TL, net 0,0745341 TL kar payı ödeyecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 10 Mayıs 2024.

6 AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. (AZTEK) - DAĞITACAK Aztek kar payı tarihini duyurdu. Şirket, daha önce pay başına brüt 2,5036856 TL, net 2,2533170 TL kar payı ödenmesine karar verildiğini açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 07 Mayıs 2024 olarak duyuruldu. Ödeme tarihi 9 Mayıs 2024.

7 BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BOBET) - DAĞITACAK 3 taksit halinde toplamda brüt 1,5000000, net 1,3500000 kar payı ödeyecek. 1. taksit net 0,6750000 TL, 2 ve 3. taksitler net 0,3375000 TL olacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihleri 07 Mayıs, 7 Ağustos ve 7 Ekim. Ödeme tarihleri ise 9 Mayıs, 9 Ağustos ve 9 Ekim.

8 BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. (BOSSA) - DAĞITMAYACAK KAP bildiriminde "Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir karının, Şirketin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla, dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

9 BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BMSTL) - DAĞITMAYACAK KAP bildiriminde "Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2023 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârın dağıtımının mevcut yatırımlar ile Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Kar dağıtımının yapılmamasına ilişkin olarak 30 Nisan 2024 tarihinde yapılan, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunmuş ve kar dağıtımı yapılmaması yönünde genel kurulca karar verilmiştir" denildi.

10 AKIN TEKSTİL A.Ş. (ATEKS) - DAĞITMAMA TEKLİFİ KAP bildiriminde "Şirketimizin 2023 faaliyet döneminde SPK hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolarında 17.142.334 TL dönem zararı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolarında ise 25.696.918,69 TL dönem zararı bulunduğundan dolayı, kar dağıtımı yapılmamasına, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına, karar verildi" denildi.

11 BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRSAN) - DAĞITMAMA TEKLİFİ KAP bildirimi şöyle: Yönetim Kurulumuz toplanarak, 2023 yılı karının dağıtımı hususunda; 1. 2023 yılı hesap döneminde Şirket, yasal kayıtlarına göre 1.143.442.612 TL zarar; Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolarında ise 4.963.851.011 TL konsolide net dönem kârı elde etmiş, 2. Bu çerçevede, Şirket'in yasal kayıtlarına göre dağıtılabilir dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması hususunun 27 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

12 TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (MARBL) - DAĞITACAK Pay başına brüt 0,0558035 TL, net 0,0502231 TL kar payı ödemesi yapacak. Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirildi.

13 LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. (LUKSK) - DAĞITMAMA TEKLİFİ KAP bildirimi şöyle: "Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'tarafından denetlenmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 134.324.890 TL solo mali dönem karı elde etmiştir. Bu doğrultuda yapılan müzakere sonunda mevcut ekonomik belirsizlikler ve yüksek finansman maliyetleri de dikkate alınarak işletme sermayesi finansmanında kullanmak ve ekonomik belirsizliklere karşı şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi ihtiyacı ile ayrılması gereken ihtiyat akçeleri ayrıldıktan sonra kalan 2023 yılı karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir"

14 PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PRZMA) - DAĞITMAMA TEKLİFİ KAP bildirimi şöyle: "Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda 45.128.586-TL net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da -64.184-TL net dönem zararı mevcuttur. 2023 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan tutarlar ile ilgili olarak, kar dağıtımı yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına kar verilmiştir."