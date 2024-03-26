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Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var? (26 Mart 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,46 değer kaybederek 8.807,38 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 222,00 puan azalırken, toplam işlem hacmi 96,8 milyar lira oldu.

26 Mart 2024 | 19:26
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var? (26 Mart 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 222,00 puan azalarak 8.807,38 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 0,12 puan artışla 9.029,50 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.760,63, en yüksek 9.048,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,46 azalışla 8.807,38 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 2,60, holding endeksi yüzde 2,44 değer kaybetti.
  • Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,92 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 4,72 ile spor oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,68, sanayi endeksi yüzde 2,35, hizmetler endeksi yüzde 2,54 ve teknoloji endeksi yüzde 3,77 değer kaybetti.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 225,78 puan ve yüzde 2,32 kayıpla 9.518,13 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11'i prim yaptı, 88'i geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Zorlu Enerji, Akbank ile Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

AA'nın görüşünü aldığı analistler, küresel pay piyasalarında, önemli merkez bankalarının gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizliklerin etkilerinin devam ettiğini ifade etti. Bu arada ABD Merkez Bankasının (Fed), bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik de devam ederken, Fed yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerindeki temkinli ton pay piyasalarında risk iştahını azalttı.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Çin'de sanayi karları ile Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.350 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 2 bin 177 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 177 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 3,4 azalışla 2 milyon 350 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 41,32'den, bileşik getirisi de yüzde 45,59'dan gerçekleşti.
 

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