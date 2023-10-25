Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saat 16.49:54 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasası'ndaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasası'nda sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikalarında ve emtia sertifikalarında saat 17.09:54'te tek fiyat emir toplama, 17.14:54'te eşleştirme yapılacak ve 17.19:54'ten itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasası'nda tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 17.09:54'te tek fiyat emir toplama yapılacak ve 17.19:54'ten itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler, 17.19:54'ten itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir."

Açıklamada, VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemlerin saat 17.19:54'te yeniden başladı.

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıpların oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.​​​



