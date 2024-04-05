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Borsada rekorlu gün

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,37 değer kazanarak günü 9.618,83 puanla rekor seviyeden tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 489,81 puan artarken, toplam işlem hacmi 123,6 milyar lira oldu. BIST 100 endeksi aynı zamanda tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

05 Nisan 2024 | 19:08
Borsada rekorlu gün

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 489,81 puan artarak 9.618,83 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 146,86 puan ve yüzde 1,61 artışla 9.275,88 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.249,78, en yüksek 9.618,83 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,37 artışla 9.618,83 puanla rekor seviyeden tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 4,47, holding endeksi yüzde 5,43 değer kazandı.
  • Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 7,21 ile sigorta oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,98, sanayi endeksi yüzde 4,98, hizmetler endeksi yüzde 5,26 ve teknoloji endeksi yüzde 5,48 değer kazandı.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 545,27 puan ve yüzde 5,49 kazançla 10.475,36 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 99'u prim yaptı, 1'i geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

REKORLU GÜN

Günü 9.618,83 puanla rekor seviyeden tamamlayan BIST 100 endeksi aynı zamanda tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

ANALİST YORUMU NE?

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam, martta 303 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti, işsizlik oranı ise yüzde 3,9'dan yüzde 3,8'e geriledi. ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da beklentilere paralel olarak yüzde 0,3 artışla 34,69 dolara ulaştı.

Analistler, Fed yetkililerinin, bankanın beklenenden daha az faiz indirimi yapabileceğine ilişkin dünkü sözle yönlendirmelerini anımsatarak, son istihdam verilerinin, yüksek faiz oranlarının etkilerine rağmen ülkede iş gücü piyasasının dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

İş gücü piyasasındaki sıkı duruşun, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığı yönündeki görüşünü güçlendirdiğine işaret eden analistler, bankanın bu yıl beklenen faiz indirimlerini geciktirebileceğini kaydetti.

Analistler, haftaya Ramazan Bayramı tatili öncesinde Borsa İstanbul'un 9 Nisan Salı günü saat 12.40'a kadar açık olacağını belirtti.

HAFTAYA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya yurt dışında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı, ABD'de Almanya'da ve Çin'de enflasyonun öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.650 seviyesinin direnç, 9.200 ve 9.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altının ons fiyatı 2 bin 326 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 2 bin 326 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 3,2 azalışla 2 milyon 338 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,61'den, bileşik getirisi de yüzde 43,53'ten gerçekleşti.

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