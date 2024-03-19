ARA
Bist 100
8929,88
2,43%
Bist 100
Dolar/TL
32,3843
0,0743%
Dolar/TL
Euro/TL
35,1723
0,0282%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0862
-0,0396%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2245,29
0,02%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Brisa ne kadar temettü ödeyecek? Temettü teklifi

Brisa ne kadar temettü ödeyecek? Temettü teklifi

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA) bugün temettü teklifini duyurdu. Peki, genel kurul onayına sunulacak temettü teklifi ne kadar? İşte detaylar:

19 Mart 2024 | 23:28
Brisa ne kadar temettü ödeyecek? Temettü teklifi

Brisa, 26 Nisan'da hesaplara geçecek şekilde pay başına brüt 3,3940000 TL, net 3,0546000 TL kar payı ödenmesinin Genel Kurul onayına sunulması kararı aldı. Bugün sabah saatlerinde KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler yer aldı:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2024 tarih 2024/06 kararı ile:

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 3.288.779.914,00 TL "Dönem Kârı" elde edilmiştir.

Aşağıdaki kâr dağıtım tablosunda açıklandığı üzere, SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 3.288.779.914,00 TL tutarındaki 2023 yılı Dönem Kârı üzerinden, Esas Sözleşme'nin 28. Maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 3.985.644.200,00 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıda görüldüğü şekilde dağıtılmasına karar verilmiştir.

Birinci Kâr Payı: 15.255.843,75 TL

İkinci Kâr Payı: 1.020.310.830,00 TL

Toplam Brüt Kâr Payı: 1.035.566.673,75 TL

İntifa Senedi Sahiplerine Kâr Payı: 164.438.995,70 TL

Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip): 118.474.982,57 TL

Olağanüstü Yedek: 2.667.163.547,98 TL

Böylelikle 2023 yılına ilişkin, 305.116.875,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine brüt %339,40 oranında toplam 1.035.566.673,75 TL, intifa senedi sahiplerine 164.438.995,70 TL kar paylarının brüt olarak nakden dağıtılması, ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak %10 oranında gelir vergisi stopajının yapılması, nakit kar payı ödemesi hak kullanım tarihinin 24 Nisan 2024 tarihinden itibaren başlaması hususlarının, 19 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına Oybirliği ile karar verilmiştir.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2245,29 0,02%
  • ALTIN ONS 2156,49 -0,05%
  • BIST 100 8929,88 2,43%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,244 0,257%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35793 0,09361%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,4745 0,6706%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,3843 0,0743%
  • EURO/DOLAR 1,0862 -0,0396%
  • EURO/TURK LIRASI 35,1723 0,0282%
  • STERLIN/DOLAR 1,27146 -0,05345%
Günün En Çok Okunanları
Geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
Net UYP ocakta 300 milyar dolar açık verdi
Net UYP ocakta 300 milyar dolar açık verdi
1,3 milyon dolarlık sigorta dolandırıcılığı planı iki bacağından etti
1,3 milyon dolarlık sigorta dolandırıcılığı planı iki bacağından etti
Benzin ve motorine yeni zam geliyor
Benzin ve motorine yeni zam geliyor
THY'den indirimli bilet kampanyası
THY'den indirimli bilet kampanyası
Yurtdışında büyüme hamlesini hızlandırıyor
Yurtdışında büyüme hamlesini hızlandırıyor
Dijital sanat evreni Epson’la genişliyor
Dijital sanat evreni Epson’la genişliyor
İki yılda 30 milyon dolar yatırım yapacak
GERİ
İLERİ
Geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
Net UYP ocakta 300 milyar dolar açık verdi
1,3 milyon dolarlık sigorta dolandırıcılığı planı iki bacağından etti
Benzin ve motorine yeni zam geliyor
THY'den indirimli bilet kampanyası
Net UYP ocakta 300 milyar dolar açık verdi
1,3 milyon dolarlık sigorta dolandırıcılığı planı iki bacağından etti
Benzin ve motorine yeni zam geliyor
THY'den indirimli bilet kampanyası
Yurtdışında büyüme hamlesini hızlandırıyor
1,3 milyon dolarlık sigorta dolandırıcılığı planı iki bacağından etti
Benzin ve motorine yeni zam geliyor
THY'den indirimli bilet kampanyası
Yurtdışında büyüme hamlesini hızlandırıyor
Dijital sanat evreni Epson’la genişliyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL