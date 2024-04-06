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Bu hafta borsa ve altın yatırımcısını sevindirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 5,21, altının gram fiyatı yüzde 2,75 artarken, dolar/TL yüzde 1,35, avro/TL yüzde 1,39 azalış kaydetti.

06 Nisan 2024 | 09:15
Bu hafta borsa ve altın yatırımcısını sevindirdi

BIST 100 endeksi, en düşük 8.903,17 ve en yüksek 9.618,83 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,21 değer kazanarak 9.618,83 puandan tamamladı.

GRAM ALTIN YÜZDE 2,75 YÜKSELDİ 

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,75 artışla 2 bin 391 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 5,00 artarak 16 bin 370 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 4 bin 200 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 4 bin 309 liraya çıktı.

DOLAR VE EURO DÜŞTÜ 

Bu hafta ABD doları, yüzde 1,35 değer kaybederek 31,9480 liraya, avro yüzde 1,39 azalışla 34,5710 liraya geriledi.

YATIRIM FONLARI 

Yatırım fonları, bu hafta yüzde 0,02 değer kaybederken, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,16 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,42 ile "Borsa Yatırım" fonları oldu.


 

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  • ALTIN ONS 2329,93 1,7%
  • BIST 100 9618,83 5,37%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,62 0,182%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35894 0,34521%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,575 0,2819%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,0318 0,3773%
  • EURO/DOLAR 1,0838 0,0078%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7138 0,107%
  • STERLIN/DOLAR 1,2637 -0,0356%
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