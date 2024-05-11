Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,57 değer kaybederek 10.218,58 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.144,74, en yüksek 10.383,25 puanı gördü.

1 SEKTÖREL DEĞİŞİMLER Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,81 değer kazancıyla 11.503,98 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,38 azalışla 9.382,18 puan, Sanayi Endeksi 1,48 kayıpla 14.824,69 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,04 değer kaybıyla 14.448,59 puan oldu.

2 ANADOLU SİGORTA EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 9,72 ile Anadolu Sigorta oldu. Anadolu Sigorta’yı, yüzde 9,51 ile VakıfBank, yüzde 7,40 ile Türkiye Sigorta izledi.

3 EN ÇOK DEĞER KAYBEDENLER Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,13 ile Konya Çimento, yüzde 14,62 ile CW Enerji ve 13,75 ile Kontrolmatik Teknoloji şeklinde sıralandı.