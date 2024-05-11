ARA
Bist 100
10218,58
-0,49%
Bist 100
Dolar/TL
32,3441
0,2949%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7366
-0,4133%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0772
-0,0978%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2454,71
0,91%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse

Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 0,57 kayıpla tamamladı. Haftanın en çok değer kazanan, değer kaybeden ve en değerli 3 şirketi şöyle...

11 Mayıs 2024 | 11:11
Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,57 değer kaybederek 10.218,58 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.144,74, en yüksek 10.383,25 puanı gördü.

1 SEKTÖREL DEĞİŞİMLER

SEKTÖREL DEĞİŞİMLER Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,81 değer kazancıyla 11.503,98 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,38 azalışla 9.382,18 puan, Sanayi Endeksi 1,48 kayıpla 14.824,69 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,04 değer kaybıyla 14.448,59 puan oldu.

2 ANADOLU SİGORTA EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

ANADOLU SİGORTA EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 9,72 ile Anadolu Sigorta oldu. Anadolu Sigorta’yı, yüzde 9,51 ile VakıfBank, yüzde 7,40 ile Türkiye Sigorta izledi.

3 EN ÇOK DEĞER KAYBEDENLER

EN ÇOK DEĞER KAYBEDENLER Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,13 ile Konya Çimento, yüzde 14,62 ile CW Enerji ve 13,75 ile Kontrolmatik Teknoloji şeklinde sıralandı.

4 EN DEĞERLİ 3 ŞİRKET

EN DEĞERLİ 3 ŞİRKET Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 601 milyar 515 milyon lirayla Koç Holding, 438 milyar 840 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 403 milyar 195 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.
0
  • ALTIN GRAM - TL 2454,71 0,91%
  • ALTIN ONS 2360,56 0,61%
  • BIST 100 10218,58 -0,49%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,763 0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36735 -0,05555%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,675 0,9782%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,3441 0,2949%
  • EURO/DOLAR 1,0772 -0,0978%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7366 -0,4133%
  • STERLIN/DOLAR 1,2526 0,02675%
Günün En Çok Okunanları
Bir şirket daha Borsa İstanbul yolunda
Piyasaları son işlem gününde neler bekliyor?
Piyasaları son işlem gününde neler bekliyor?
Borsada dün temettü rakamı açıklayan 5 şirket
Borsada dün temettü rakamı açıklayan 5 şirket
Sanayi üretiminde gerileme
Sanayi üretiminde gerileme
AKOM'dan İstanbul için sağanak ve fırtına uyarısı
AKOM'dan İstanbul için sağanak ve fırtına uyarısı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
İlk 4 ay verileri: Türkiye'de elektrikli otomobil satışında rekor
GERİ
İLERİ
Bir şirket daha Borsa İstanbul yolunda
Piyasaları son işlem gününde neler bekliyor?
Borsada dün temettü rakamı açıklayan 5 şirket
Sanayi üretiminde gerileme
AKOM'dan İstanbul için sağanak ve fırtına uyarısı
Piyasaları son işlem gününde neler bekliyor?
Borsada dün temettü rakamı açıklayan 5 şirket
Sanayi üretiminde gerileme
AKOM'dan İstanbul için sağanak ve fırtına uyarısı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Borsada dün temettü rakamı açıklayan 5 şirket
Sanayi üretiminde gerileme
AKOM'dan İstanbul için sağanak ve fırtına uyarısı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL