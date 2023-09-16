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  • Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı? (16.09.2023)

Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı? (16.09.2023)

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,36 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,48, avro/TL yüzde 0,02 ve altının gram satış fiyatı yüzde 0,60 eğer kazandı.

16 Eylül 2023 | 09:34
Son Güncellenme: 16 Eylül 2023 | 10:18
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Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı? (16.09.2023)

BIST 100 endeksi, en düşük 7.797,06 ve en yüksek 8.403,81 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,36 düşerek 7.961,98 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,60 değer kazancıyla 1.672 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,59 artışla 11.088 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 2.731 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.747 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,48 değer kazancıyla 26,9790 liraya, avro ise yüzde 0,02 kazançla 28,8210 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,20, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,50 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,59 ile "Para piyasası fonları" oldu.

 

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