ARA
Bist 100
8665,68
0,23%
Bist 100
Dolar/TL
30,4538
0,3923%
Dolar/TL
Euro/TL
32,9014
-0,468%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0794
-0,7138%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1994,29
-0,52%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,83, dolar/TL yüzde 0,50, altının gram fiyatı yüzde 1,12 değer kazanırken, euro/TL yüzde 0,20 geriledi.

02 Şubat 2024 | 21:18
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 8.399,35 ve en yüksek 8.762,89 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,83 değer kazanarak 8.665,68 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,12 artışla 1.989 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,15 artarak 13 bin 372 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 3 bin 236 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 273 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,50 değer kazanarak 30,4620 liraya yükselirken, euro yüzde 0,20 azalışla 32,9210 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,78 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,47 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,96 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1994,29 -0,52%
  • ALTIN ONS 2036,82 -0,91%
  • BIST 100 8665,68 0,23%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,311 1,356%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3458 0,51723%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91 0,6109%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,4538 0,3923%
  • EURO/DOLAR 1,0794 -0,7138%
  • EURO/TURK LIRASI 32,9014 -0,468%
  • STERLIN/DOLAR 1,26368 -0,86685%
Günün En Çok Okunanları
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin istihdam verilerine çevrildi
Volvo, zor durumdaki lüks elektrikli otomobil markasını Çinli ortağına devrediyor
Volvo, zor durumdaki lüks elektrikli otomobil markasını Çinli ortağına devrediyor
Uzayda son saatler! Gezeravcı'nın dünyaya dönüş programı belli oldu!
Uzayda son saatler! Gezeravcı'nın dünyaya dönüş programı belli oldu!
Bakan Şimşek'ten gençlere kara para uyarısı
Bakan Şimşek'ten gençlere kara para uyarısı
Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2023 değerleme kurları belirlendi
Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2023 değerleme kurları belirlendi
Yapı Kredi'den 2023 rakamlarına ilişkin açıklama
Yapı Kredi'den 2023 rakamlarına ilişkin açıklama
Bakan Bolat: Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık
Bakan Bolat: Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık
13 ilaç geri ödeme listesine alındı
GERİ
İLERİ
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin istihdam verilerine çevrildi
Volvo, zor durumdaki lüks elektrikli otomobil markasını Çinli ortağına devrediyor
Uzayda son saatler! Gezeravcı'nın dünyaya dönüş programı belli oldu!
Bakan Şimşek'ten gençlere kara para uyarısı
Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2023 değerleme kurları belirlendi
Volvo, zor durumdaki lüks elektrikli otomobil markasını Çinli ortağına devrediyor
Uzayda son saatler! Gezeravcı'nın dünyaya dönüş programı belli oldu!
Bakan Şimşek'ten gençlere kara para uyarısı
Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2023 değerleme kurları belirlendi
Yapı Kredi'den 2023 rakamlarına ilişkin açıklama
Uzayda son saatler! Gezeravcı'nın dünyaya dönüş programı belli oldu!
Bakan Şimşek'ten gençlere kara para uyarısı
Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2023 değerleme kurları belirlendi
Yapı Kredi'den 2023 rakamlarına ilişkin açıklama
Bakan Bolat: Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL