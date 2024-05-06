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Bugün iki şirket için temettü günü (6 Mayıs)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak iki şirket için nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, yani 6 Mayıs 2024.

06 Mayıs 2024 | 08:55
Bugün iki şirket için temettü günü (6 Mayıs)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak iki şirket için nakit kar payı hak kullanım tarihi 6 Mayıs Pazartesi günü... KAP'da yer alan bilgilendirme şöyle:

  • MACKO.E Pay Başına Brüt Temettü: 6,09 TL Teorik Fiyat: 92,31 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
  • MAVI.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,1269528 TL Teorik Fiyat: 94,373 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (MACKO)

Pay başına brüt 6,0900000 TL, net 5,4810000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 6 Mayıs 2024, ödeme tarihi 8 Mayıs 2024.

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI)

Pay başına brüt 2,1269528 TL, net 1,9142575 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 6 Mayıs 2024, ödeme tarihi 8 Mayıs 2024.

 

 

 

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