Doğan Şirket Grubu Holding A.Ş., kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu. Pay başına brüt 0,0500000 TL, net 0,0450000 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Temmuz 2024.

DOĞAN HOLDİNG'TEN KAR PAYI AÇIKLAMASI

KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.05.2024 tarihli toplantısında, diğer hususların yanı sıra, özetle;

1) Yasal Kayıtlara göre; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde 5.158.647.993,07 Türk Lirası tutarında ‘Net Dağıtılabilir Dönem Karı' oluştuğu ve bu tutarın, enflasyon düzeltmesi sonucunda Yasal Kayıtlarda yer alan ve dağıtıma konu edilebilecek kar dağıtım kalemleri içinde karşılığının bulunduğu,

2) SPK Kayıtlarına göre; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde 236.257.068,23 Türk Lirası tutarında ‘Net Dağıtılabilir Dönem Karı' ve 311.667.719,03 Türk Lirası tutarında ‘Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı' oluştuğu, görülerek;

a) Kar dağıtımında 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait SPK Kayıtları'nın esas alınması,

b) ‘Çıkarılmış Sermaye'nin brüt % 5'i, net % 4,50'si esas alınmak üzere; brüt 130.849.804,55 Türk Lirası, net 117.764.824,10 Türk Lirası tutarında ‘nakit' kar dağıtımı yapılması ve

c) Kar payı dağıtımına en geç 31 Temmuz 2024 tarihinde başlanması, hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

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