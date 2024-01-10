Doğanlar Mobilya Grubu’ndan temettü kararı

Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak gibi markaları bünyesinde bulunduran Doğanlar Mobilya Grubu, 2024’ü ihracat yılı ilan etti. Amerika, Afrika ve Ortadoğu pazarlarına odaklanma kararı alan şirket, ihracatın cirodaki payını yüzde 9’dan yüzde 12’ye çıkartacak. 2023 yılında, yurtiçinde 623 ve yurt dışında 107 olmak üzere toplam 730 satış noktasına ulaşan Doğanlar Mobilya Grubu, 2024 yılında 80 yurtiçi, 25 yurtdışı satış noktası açmayı hedefliyor. 2023 yılında, 2022 yılına kıyasla yüzde 80 oranında büyüme elde edildi. 2024 yılında ise 2023’e göre yaklaşık yüzde 70 büyüme öngörülüyor.

45 ÜLKEYE İHRACAT

2024 yılı bütçesinin yaklaşık yüzde 5'i ila yüzde 8'ini yatırımlara ayıracaklarını söyleyen Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, “2023 yılında yönetimsel değişikliklerimizle birlikte gerek finansallarımız gerek operasyonlarımız açısından iyi bir büyüme ivmesi yakaladık ve bu başarıyı bu yıl ve önümüzdeki yıllarda daha da artırarak devam etmek arzusu içerisindeyiz. Son gücümüzle bu hedeflere varmak için çalışıyoruz. Yurtiçinde ve yurtdışında yeni satış kanalları açmaya da devam ettik. Geçen yıl başlatmış olduğumuz sürdürülebilirlik çalışmalarına bu yıl ivme kazandırdık. Sosyal, çevresel ve ekonomik olmak üzere üç başlıkta topladığımız çalışmalara büyük önem veriyoruz” dedi.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO'su Mustafa Karamemiş ise “Doğanlar Mobilya Grubu olarak, ihracatta güçlü bir büyüme trendi yakaladık. Bu büyüme, şirketin yurt dışı pazarlarda artan rekabet gücünün de bir göstergesi. Bugün 45 ülkeye ihracat yapıyoruz. Son dönemde Doğtaş markamız; Moldova, Özbekistan, Almanya, Pakistan, Libya ve Mauritius, Kelebek markamız Moskova ve Hollanda, Lova Yatak markamız da Azerbaycan ve Irak pazarında yerini aldı" diye konuştu. 2024 yılının ihracat yılı olacağını belirten Karamemiş, hedef pazarlarının ise ABD, Afrika ve Ortadoğu olduğunu belirtti.

“Temettü dağıtım politikalarını revize ettik”

Karamemiş, borsada işlem gören bir şirket olarak temettü dağıtım politikalarını revize ettiklerini belirterek, "Ağustos ayı içerisinde kar dağıtım politikamızı revize ettik. Kar dağıtımı konusunda şirketimizin ilgili yıldaki performansını, ekonomik şartları, yatırımları ve şirketin nakit akışını göz önüne alarak sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari yüzde 40'ının pay sahiplerine dağıtılabileceği konusunda düzenleme yaptık.” dedi.

