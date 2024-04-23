GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. (GOODY) - Dağıtmama teklifi

KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22 Nisan 2024 tarihli kararıyla; 2023 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemelerine göre oluşan 444.544.318,00 TL net dönem zararı nedeni ile SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ortaklara kar payı dağıtılmamasının Genel Kurul'a önerilmesine; ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca, sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin 2023 yılı için Vergi Usul Kanunu kayıtlarında oluşan kar üzerinden ayrılmasına karar vermiştir" denildi.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKFGY) - Dağıtmama teklifi

KAP'a yapılan bildirimde "Kar payı dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'a teklif edilmiştir" denildi.

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENTS) - Dağıtma teklifi

2023 yılı karından pay başına brüt 0,1666666 TL, net 0,1499999 TL kar payı dağıtılması Genel Kurul onayına sunulacak. Teklif edilen kar payı hak kullanım tarihi 31 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 4 Haziran 2024

TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. (TATEN) - Dağıtmama teklifi

KAP'a yapılan bildirim şöyle: Tatlıpınar Enerji Üretim Anonim Şirketi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Reform Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür. Söz konusu Finansal Tablolar ile Tatlıpınar Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan finansal tablolarının incelenmesi sonucunda; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre, 591.864.456 TL Ana ortaklığa ait cari dönem net karı, VUK kayıtlarına göre ise, -498.717.749,48 TL cari yıl net dönem zararı bulunduğu görülmüştür. TFRS'ye uygun hazırlanan finansal tablolar cari dönem net karının bulunmasına rağmen VUK kayıtlarına göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan zarar nedeniyle dağıtılabilir karara ulaşılamadığı görülmüş olup buna göre Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 17. maddesine ve 28/03/2023 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 41.925.244,00 TL tutarındaki net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının, VUK kayıtlarına göre 29.907.421,97 TL dönem zararının ise geçmiş yıl zararlarına aktarılmasının, Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

TURCAS PETROL A.Ş. (TRCAS) - Dağıtmama teklifi

KAP'a yapılan bildirimde "Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.04.2024 tarihli kararı uyarınca; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan 31 Aralık 2023 tarihli mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan mali tablolar esas alınarak düzenlenen Kar Payı Dağıtım Tablosu'nda, Yasal Kayıtlara Göre Geçmiş Yıllar Zararları nedeniyle "Net Dağıtılabilir Kar" oluşmadığından, kar dağıtılmamasına ilişkin teklifin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir" denildi.

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YUNSA) - Dağıtma teklifi

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. dün (22 Nisan) KAP'a yaptığı bildirimde Genel Kurul onayına sunulacak kar payı dağıtım teklifini bildirdi. Buna göre teklif edilen kar payı pay başına brüt 3,9456105 TL, net 3,5510494 TL. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Mayıs 2024. Ödeme tarihi ise 3 Haziran 2024.

BU İÇERİK DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR



