Eczacıbaşı Yatırım Holding (ECZYT) temettü kararını açıkladı

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş., bugün KAP'a yaptığı bildirimde kar payı dağıtımına ilişkin Genel Kurul'a sunulacak yönetim kurulu kararını duyurdu. Buna göre pay başına brüt 5,2000000 TL, net 4,6800000 TL temettü ödenmesi teklif edilecek. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Haziran 2024 ve ödeme tarihi ise 7 Haziran 2024 olacak.

KAR PAYI AÇIKLAMASI

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 25.04.2024 tarihli toplantısında; Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak;

i. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarına göre net dağıtılabilir dönem karının 973.377.784 TL olduğu,

ii. Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre net dağıtılabilir dönem karının 412.317.774 TL olduğu,

iii. VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal finansal tablolarına göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 437.714.382 Türk Lirası cari yıl karını içeren Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabının 360.579.488 Türk Lirası negatif bakiye vermekte olup, toplam 798.293.870 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu; tespit edilmiştir.

Bu çerçevede;2023 yılı karının dağıtımı konusunda; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 37.maddesi'ne ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak,

1) Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, yasal kayıtlardaki mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı, çıkarılmış sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2023 yılı için genel kanuni yedek akçe ayrılmaması,

2) 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 973.377.784 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin % 520'sine tekabül eden 546.000.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,

3) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre ise, vergi düzenlemeleri gereği, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmaması, toplam 546.000.000 TL tutarındaki nakit ödemelerin 412.317.774 TL tutarındaki kısmının net dağıtılabilir dönem karından, bakiye 133.682.226 TL tutarındaki kısmının ise olağanüstü yedeklerden karşılanması,

4) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt % 520, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda kar payı ödenmesi,

5) Kar payı dağıtımına 5 Haziran 2024 tarihinde başlanılması, hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 2023 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.