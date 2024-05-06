ARA
Bist 100
10267,09
-0,1%
Bist 100
Dolar/TL
32,266
0,0282%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7398
-0,0193%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,077
0,0079%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2410,82
0,02%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ege Endüstri'den (EGEEN) temettü kararı

Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş., bugün KAP'a yaptığı bildirimde kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu.

06 Mayıs 2024 | 21:15
Ege Endüstri'den (EGEEN) temettü kararı

Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan bildirimde Genel Kurul onayına sunulacak kar payı miktarı duyuruldu. Buna göre Ege Endüstri pay başına brüt 103 TL, net 92.7 TL temettü ödenmesini Genel Kurul'a teklif edecek. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Mayıs 2024 ve ödeme tarihi 31 Mayıs 2024.

EGE ENDÜSTRİ'DEN TEMETTÜ AÇIKLAMASI

Şirketten KAP'a yapılan bildirimde, "Yönetim Kurulumuzca hazırlanan ve 28.05.2024 tarihli Genel Kurul Toplantısında sayın pay sahiplerinin onayına sunulacak olan kar dağıtım tablosu ektedir" denildi.


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2410,82 0,02%
  • ALTIN ONS 2323,96 0,92%
  • BIST 100 10267,09 -0,1%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,888 -0,009%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36658 0,00256%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,3025 -0,5365%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,266 0,0282%
  • EURO/DOLAR 1,077 0,0079%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7398 -0,0193%
  • STERLIN/DOLAR 1,2562 0%
Günün En Çok Okunanları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Kurumlar vergisi beyanında bugün son gün
Kurumlar vergisi beyanında bugün son gün
Smart Güneş Teknolojileri (SMARTG) yeni iş ilişkisi duyurdu
Smart Güneş Teknolojileri (SMARTG) yeni iş ilişkisi duyurdu
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa 61 milyon lira ceza
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa 61 milyon lira ceza
Faaliyet kârını yüzde 47 artıran Tatlıpınar Enerji, 5 yıllık hedefini açıkladı
Faaliyet kârını yüzde 47 artıran Tatlıpınar Enerji, 5 yıllık hedefini açıkladı
Bayram ikramiyesinde 'dul ve yetim aylığı' detayı
Bayram ikramiyesinde 'dul ve yetim aylığı' detayı
Borsa İstanbul’da 4 yeni endeks
GERİ
İLERİ
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Kurumlar vergisi beyanında bugün son gün
Smart Güneş Teknolojileri (SMARTG) yeni iş ilişkisi duyurdu
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa 61 milyon lira ceza
Kurumlar vergisi beyanında bugün son gün
Smart Güneş Teknolojileri (SMARTG) yeni iş ilişkisi duyurdu
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa 61 milyon lira ceza
Faaliyet kârını yüzde 47 artıran Tatlıpınar Enerji, 5 yıllık hedefini açıkladı
Smart Güneş Teknolojileri (SMARTG) yeni iş ilişkisi duyurdu
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa 61 milyon lira ceza
Faaliyet kârını yüzde 47 artıran Tatlıpınar Enerji, 5 yıllık hedefini açıkladı
Bayram ikramiyesinde 'dul ve yetim aylığı' detayı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL