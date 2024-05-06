Ege Endüstri'den (EGEEN) temettü kararı

Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan bildirimde Genel Kurul onayına sunulacak kar payı miktarı duyuruldu. Buna göre Ege Endüstri pay başına brüt 103 TL, net 92.7 TL temettü ödenmesini Genel Kurul'a teklif edecek. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Mayıs 2024 ve ödeme tarihi 31 Mayıs 2024.

EGE ENDÜSTRİ'DEN TEMETTÜ AÇIKLAMASI

Şirketten KAP'a yapılan bildirimde, "Yönetim Kurulumuzca hazırlanan ve 28.05.2024 tarihli Genel Kurul Toplantısında sayın pay sahiplerinin onayına sunulacak olan kar dağıtım tablosu ektedir" denildi.



