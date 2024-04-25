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Erbosan'dan (ERBOS) temettü kararı

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a yaptığı bildirimde Genel Kurula sunulacak temettü önerisini paylaştı.

25 Nisan 2024 | 20:40
Erbosan'dan (ERBOS) temettü kararı

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirimde Genel Kurul onayına sunulacak temettü teklifi duyuruldu. Buna göre pay başına brüt 2,2500000 TL, net 2,0250000 TL temettü ödenmesi teklif edilecek. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 04 Haziran 2024.

ERBOSAN'DAN TEMETTÜ AÇIKLAMASI

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: 25.04.2024 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca kar payı tespit edilirken; kar dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtlarında yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ile, geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına, aynı zamanda enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan yasal kayıtlarda da karşılığının bulunmasına riayet edilerek, yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karından karşılanmak üzere brüt 50.000.000 TL'nin kar payı olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

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