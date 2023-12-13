ARA
Bist 100
7606,42
-1,84%
Bist 100
Dolar/TL
29,0567
0,2099%
Dolar/TL
Euro/TL
31,3861
0,184%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0802
0,0537%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1854,59
0,49%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Erdemoğlu Holding’den SASA’da hisse satışı

Erdemoğlu Holding’den SASA’da hisse satışı

Erdemoğlu Holding, SASA’daki hisselerinin yaklaşık yüzde 2,5’ine tekabül eden kısmını kurumsal yatırımcılara sattı. Holding'ten yapılan açıklamada hisse satışından gelen gelirin %75’inin SASA’ya aktarılacağı kaydedildi. Haber sonrası SASA hisselerinde sert düşüş yaşanırken, saat 14:00 itibarıyla değer kaybı yüzde 8'i geçti.

13 Aralık 2023 | 14:11
0
Erdemoğlu Holding’den SASA’da hisse satışı

Erdemoğlu Holding, 12 Aralık 2023 tarihinde yaptığı Kamayu Aydınlatma Platformu'na (KAP) ve ardından kamuoyuna yaptığı açıklamayla SASA’da sahip olduğu payların yüzde 2,5’ine karşılık gelen 135 milyon adet payı nitelikli kurumsal yatırımcılara satacağını duyurmuştu. Holding, KAP’a günün erken saatlerinde geçtiği açıklamada satış işleminin başarılı bir şekilde tamamlandığını teyit etti. İşleme yurtdışı yerleşik kurumsal yatırımcılardan 4,2 kat talep geldiği belirtildi.  

KAP’a gönderilen durum güncellemesi açıklamasında “satış fiyatı pay başına 43,10 TL belirlenmiş olup, işlemden elde edilen brüt hasılat yaklaşık 5.818.500.000 TL’ye tekabül etmektedir” dendi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"İşlem kapsamında satış fiyatı pay başına 43,10 TL belirlenmiş olup, İşlem’den elde edilen brüt hasılat 5.818.500.000 TL’ye tekabül etmektedir. Erdemoğlu; İşlem ile eş zamanlı olarak, Tek Uluslararası Koordinatör ile SASA paylarına ilişkin bir türev işlem gerçekleştirmiştir. Söz konusu türev işlem Erdemoğlu'nun SASA'daki hakim pay sahibi pozisyonunu koruma ve bununla ilgili etkin risk yönetimi amacıyla tasarlanmıştır.

Türev işleme ilişkin riskin yönetilmesi amacıyla, Tek Uluslararası Koordinatör, Erdemoğlu’ndan, İşlem’e ilişkin belirlenmiş olan pay başına 43,10 TL beher pay satış fiyatı üzerinden 32,700,000 adet SASA payı satın almıştır (“Pay Alım ve Satımı”). Türev işlem Erdemoğlu’nun SASA’daki pozisyonunun, Pay Alım ve Satımı’na ve İşlem’e konu toplam pay sayısına eşit sayıda payı kapsamaktadır. İşlem’in ve Pay Alım ve Satımı’nın tamamlanması akabinde, Erdemoğlu’nun SASA’da doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğu pay sahipliği oranı %75,94 olacaktır. Daha önce de belirtildiği üzere, Erdemoğlu, SASA’nın çoğunluk pay sahibi kalmaya devam etmekte olup, SASA’daki yönetim kontrolünü sürdürmektedir.

Erdemoğlu’nun SASA’da olan bağlılığı ve desteği devam edecektir.  Erdemoğlu, İşlem’den elde edilen gelirin en az %75’ini SASA’ya aktarmayı taahhüt etmektedir. Bu aktarım önce hissedar kredisi olarak gerçekleştirilecek ve söz konusu hissedar kredisi daha sonra SASA nezdinde (Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınacak izni takiben) gerçekleştirilecek olan ve neticesinde Erdemoğlu haricindeki mevcut pay sahiplerinin pay sahipliği oranında azalma meydana getirecek tahsisli sermaye artırımına katılım payına dönüştürülecektir. Erdemoğlu, İşlem sonrasında, elinde bulundurduğu kalan SASA payları ile ilgili olarak, Tek Uluslararası Koordinatör’e karşı bir takım mutat istisnalara tabi olmak kaydıyla 60 günlük satmama taahhüdünde bulunmuştur.

Söz konusu mutat istisnalar türev işlemin gerçekleştirilmesi türev işlemin sürekliliğinin sağlanması için gerekli olan işlemleri kapsamaktadır. İşlemin takasının 15.12.2023 tarihinde borsa dışında gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Bahsi geçen İşlem’e ilişkin önemli gelişmeler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamuya açıklanacaktır."

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1854,59 0,49%
  • ALTIN ONS 1985,12 0,28%
  • BIST 100 7606,42 -1,84%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,0567 0,2099%
  • EURO/TURK LIRASI 31,3861 0,184%
  • EURO/USD 1,0802 0,0537%
  • INGILIZ STERLINI 1,25413 -0,22118%
  • JAPON YENI 145,17 -0,23%
  • KANADA DOLARI 1,3556 -0,27%
  • RUS RUBLESI 90 -0,1387%
Günün En Çok Okunanları
Kuzey Boru (KBORU) ne zaman borsada işlem görecek?
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel kimdir? Biyografisi...
Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel kimdir? Biyografisi...
e-Devlet'te yeni bir hizmet daha
e-Devlet'te yeni bir hizmet daha
Çinli e-ticaret devi tahtını kaptırdı
GERİ
İLERİ
Kuzey Boru (KBORU) ne zaman borsada işlem görecek?
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel kimdir? Biyografisi...
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel kimdir? Biyografisi...
e-Devlet'te yeni bir hizmet daha
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL