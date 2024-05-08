Ereğli Demir Çelik'ten (EREGL) bedelsiz açıklaması var

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş, 28 Şubat'ta KAP'a yaptığı açıklamada yüzde 100 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını duyurmuştu. Erdemir, bugün yapılan açıklamada ise SPK'ya başvurduğunu duyurdu. Erdemir'den KAP'a yapılan bildirim şöyle

Şirketimizin 3.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin sermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmak suretiyle, mevcut çıkarılmış sermayenin %100'ü oranında artırılarak 7.000.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 3.500.000.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin 7. maddesinin ekli yeni şekli ile uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 08.05.2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.



