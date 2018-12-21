Euro değer kaybetti
ECB’nin gelecek yıl büyüme tahminini aşağı yönde revize etmesi ve Başkan Draghi’nin büyüme üzerinde risklerin aşağı yönde olduğunu belirtmesi Euro’nun değer kaybetmesine neden oldu.
ECB, faiz oranlarını değiştirmezken ECB net varlık alım programını sonlandıracağını teyit etti. 1,300 altına gerileyen Euro/dolar paritesinin 1,1315’ten destek bulacağı düşünülüyor.
Paritede takip edilen ve sıklıkla test edilen 1,1385 üzerine geçilmesi halinde Euro lehine işlemler 1,1430, 1,1460 ve 1,1500 direnç seviyelerine doğru sürebilir.
1,1385 üzerine geçişlerin zayıf kalması durumunda ise aşağı yönlü hareketler sürebilir, 1,1300, 1,1270, 1,1220 destek seviyeleri gündeme gelebilir.
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