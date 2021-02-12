Doğan Holding, yüzde 100 yenilenebilir enerji üreten Galata Enerji’nin halka arzında Garanti BBVA Yatırım’ı lider aracı kurum olarak seçti.

Doğan Holding, 2021 yılının ilk yarısında planladığı bağlı ortaklıklardan Galata Wind Enerji A.Ş.’nin halka arzında lider aracı kurum olarak Garanti BBVA Yatırım ile ilerleyecek.

Doğan Holding, 20 Ocak 2021’de KAP’a açıklama yapmış, 3 adet Rüzgâr Enerjisi Santrali ve 2 adet Güneş Enerjisi Santrali ile yüzde 100 yenilenebilir enerji üreten 269 MW kurulu güce sahip Galata Wind Enerji A.Ş.’nin halka arzı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurmuş ve çalışmalarına başlamıştı.

Galata Wind Enerji A.Ş., 2021 yılında, bir yandan yenilenebilir enerji kaynakları tarafında yeni projeler ile yurt içinde ve yurt dışında büyümeyi hedeflerken, bir yandan da dağıtık ve alternatif enerji teknolojilerine yönelerek katma değeri yüksek alanlarda yeni iş alanları yaratmayı planlıyor.