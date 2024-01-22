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Galatasaray yatırımcısı borsada da galibiyeti kutluyor

Süper Lig'de dün aldığı galibiyetle taraftarını sevindiren Galatasaray'ın borsada işlem gören hisseleri yüzde 9,97 değer kazanarak tavan oldu.

22 Ocak 2024 | 15:06
Galatasaray yatırımcısı borsada da galibiyeti kutluyor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasının sonuçları borsada hisse fiyatlarına da yansıdı. Ligde zirveyi Fenerbahçe ile paylaşan ve averajla ikinci sırada bulunan Galatasaray hisseleri dünkü galibiyetin ardından haftaya güçlü yükselişle başladı.

Cuma günü 6,21 liradan kapanış yapan Galatasaray Sportif AŞ'nin hisse fiyatı, yüzde 9,97 artışla 6,84 liraya yükseldi.

Trabzonspor deplasmanından 5-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile puanını eşitledi. Süper Lig tarihinde ilk kez Trabzonspor'a bir maçta 5 gol atan Galatasaray, dış saha mücadelelerinde 2 maç sonra galip geldi.

Öte yandan Fenerbahçe Futbol AŞ hisse fiyatı, Yılport Samsunpor karşısında alınan bir puanın ardından yüzde 8,7 değer kaybederek 115,9 liraya geriledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor hisselerinden Beşiktaş yüzde 0,8 değer kazancıyla 45,06 lira, Trabzonspor ise yüzde 1,16 düşüşle 2,54 liradan işlem görüyor.

Sportif başarının finansal açıdan önemli olduğunu kaydeden analistler, ligin üst sıralarında yer alan takımların Avrupa kupalarında mücadele ederek önemli gelir elde etme şansı bulunduğunu anımsattı.

 

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