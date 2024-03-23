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Haftanın en çok kazandıranı borsa oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,20, altının gram fiyatı yüzde 0,13 artış kaydederken, dolar/TL yüzde 0,64, avro/TL yüzde 1,46 değer kaybetti.

23 Mart 2024 | 09:06
Haftanın en çok kazandıranı borsa oldu

BIST 100 endeksi, en düşük 8.695,39 ve en yüksek 9.223,20 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,20 değer kazanarak 9.111,50 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,13 artışla 2 bin 241 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,11 artarak 15 bin 59 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 3 bin 683 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 687 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,64 değer kaybederek 32,0130 liraya, avro yüzde 1,46 azalışla 34,6330 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,13 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,81 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,02 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

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