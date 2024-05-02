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Hedefi Girişim (HDFGS) temettü kararını duyurdu

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS) bugün KAP'a yaptığı bildirimde kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu.

02 Mayıs 2024 | 15:12
Hedefi Girişim (HDFGS) temettü kararını duyurdu

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS) tarafından bugün (2 Mayıs 2024) KAP'a yapılan bildirimde Genel Kurul onayına sunulacak temettü teklifi duyuruldu. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Şirket yönetim kurulu tarafından; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanınu, Vergi Usul Kanunu ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde 2023 yılı faaliyetleri sonucu hazırlanan finansal tablolarda kar dağıtımına konu kar oluşmaması nedeniyle şirket esas sözleşmesinin 14.maddesi ve kar dağıtım politikası hükümleri de dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

 

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