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Hun Yenilenebilir Enerji (HUNER) bedelli tarihi ne zaman?

SPK Hun Yenilenebilir Enerji Üretimin 420 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı onaylamıştı.

08 Mayıs 2024 | 17:21
Hun Yenilenebilir Enerji (HUNER) bedelli tarihi ne zaman?

SPK Hun Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin (Yüzde 72.41) bedelli pay ihracı onaylamıştı. Hun Yenilenebilir Enerji'nin bedelli tarihi de dün (7 Mayıs) belli oldu. Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihinin 9 Mayıs 2024

Şirket 7 Mayıs'ta KAP'a şu bildirimde bulundu:

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden; Şirketimizin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 580.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %72,41379 oranında 420.000.000 TL artırılarak 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.2024 tarihli toplantısında onaylanmıştır.

SPK tarafından onaylı İzahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 06.05.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, ellerindeki payların %72,41379 'u oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 09.05.2024 ile 23.05.2024 tarihleri arasında 15 gün süre ile kullandırılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL'den satışa arz edilecektir.

Sermaye artırımına ilişkin İzahname 'ye ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.hunyenilenebilirenerji.com ve sermaye artırımına aracılık eden İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.infoyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa ‘da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde söz konusu payların tamamı, payların Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 2 (iki) iş günü içinde, nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa'da halka arz edildiği iki günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın ortalamasından, bedelleri tam ve nakden ödenerek Orhun Kartal tarafından satın alınacaktır.

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