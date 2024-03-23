Şirketin açıklamasına portföyünde toplam 9 hidroelektrik santrali bulunan IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin halka arzı, Ak Yatırım Menkul Değerler, İş Yatırım Menkul Değerler ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. İşte halka arz tarihi ve halka arzla ilgili diğer detaylar:

IC ENTERRA HALKA ARZI NE ZAMAN?

Halka Arz Tarihleri: 27-28-29 Mart 2024

Halka Arz Fiyatı: 10,0 TL (Sadece adet bazında (miktarsal) talep girişi yapılabilecek)

Halka Arz Yöntemi: Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Mevcut Çıkarılmış Sermaye: 1.618.013.677- TL

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 1.845.000.000- TL

KAÇ LOT DAĞITACAK?

Halka arzda toplam 369 milyon 565 bin 717 TL payın satışı gerçekleşecek.



Halka Arz Edilecek Payların Nominal Değeri:

226.986.323 TL nominal - Sermaye Artırımı

142.579.394 TL nominal - Ortak Satışı

369.565.717 TL nominal Toplam

Halka Arz Büyüklüğü: 3.695.657.170 TL

Halka Açıklık Oranı: %20,03

Halka Arz Tahsisatı: %75 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: (277.174.288 lot) - %25 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

HALK ARZ BÜYÜKLÜĞÜ

Birim pay fiyatı 10 lira olarak belirlenen IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,7 milyar lira, halka açıklık oranının ise yüzde 20,03 olacağı öngörülüyor. Toplam 369 milyon 565 bin 717 nominal/adet hissenin satışa sunulacağı halka arzın 226 milyon 986 bin 323 nominal liralık kısmı sermaye artırımı, 142 milyon 579 bin 394 nominal liralık kısmı ise ortak satış yoluyla gerçekleştirilecek.

ŞİRKET HAKKINDA



1969 yılında temeli atılan IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. (IC Holding) yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlarını IC Enterra çatısı altında topladığını duyurmuştu. IC Enterra'nın Yönetim Kurulu Başkanı ise Şahin Alp Keler

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Halka arz öncesi şirketten yapılan açıklamada IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine işaret ederek, "Paris Anlaşması ve Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefleri doğrultusunda elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının aldığı pay giderek artıyor. Biz de enerji sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübemizle ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyor, suyun, güneşin, rüzgarın gücüyle enerji üretirken dünyayı korumayı amaçlıyoruz. Şirketimiz için mevcut gelir kaynağı olan hidroelektrik santrallerinin (HES) yanı sıra yenilenebilir enerji portföyümüzü güneş, rüzgar santralleri ve enerji depolama yatırımlarıyla büyütmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızılok, şirketin kaynak çeşitliliği ve portföy büyüklüğü için yeni yatırımlar planladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde, yatırımı devam eden 136 megavat elektriksel kurulu güç (MWm) kapasiteli Erzin-2 Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) güneş enerjisi santrali (GES) ile izin süreçleri devam eden 61 MWm Bağıştaş hibrit GES projelerimize odaklanmış durumdayız. Yine önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından olan depolamalı rüzgar enerjisi santralleri (RES) ve GES ön lisans çalışmalarımız da devam etmektedir. IC Enterra Yenilenebilir Enerji olarak Türkiye'de ve dünyada enerji dönüşümüne katkı sağlamaya, tecrübemizi ülke sınırları dışına da taşımaya hazırız".

