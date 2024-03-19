İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN) temettü kararını açıkladı

ISMEN'den KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler yer aldı:

-Yönetim Kurulumuz tarafından dağıtılması önerilen nakit kar payının brüt tutarı 1.600.000.000 TL olup, net dağıtılabilir dönem karına oranı %30'dur.

- Yönetim Kurulumuz tarafından dönem karından, Vergi Usul Kanunu'nun 325/A ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde 899.750.000 TL ile Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3'üncü maddesi uyarınca 250.000 TL olmak üzere, yapılacak girişim sermayesi fonu yatırımları için Genel Kurul'a toplam 900.000.000 TL tutarında fon ayrılması önerisinde bulunma kararı alınmıştır.