İşbir Holding (ISBIR) temettü teklifini duyurdu

İşbir Holding A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirimde yönetim kurulunda alınan kar payı kararı duyuruldu. Buna göre pay başına brüt 1,0000000 TL, net 0,9000000 TL kar payı ödenmesi teklif edilecek. KAP bildiriminde tarih yer almadı.

Açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun 26.04.2024 tarihli toplantısında; Şirketimizin 30.05.2024 tarihinde yapılacak 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmak üzere;

-Sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine, (ödenmiş sermayeye göre % 100 oranında) brüt 32.387.040,00 TL kar payı ödenmesi,

-Buna göre ayrılan 32.387.040,00 TL.nın ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerli hisse başına 1,00 TL nakit kar payı olarak dağıtılması ve kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, Hususlarında karar alınmıştır.

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