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Toshiba, 74 yıllık borsa geçmişini sonlandırmaya hazırlanıyor

Japonya'nın en eski ve en büyük firmalarından biri olan Toshiba, bir grup yatırımcının çoğunluk hissesini satın almasıyla 74 yıllık borsa geçmişini sonlandırmaya hazırlanıyor.

21 Eylül 2023 | 09:51
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Toshiba, 74 yıllık borsa geçmişini sonlandırmaya hazırlanıyor

Şirket, özel sermaye şirketi Japan Industrial Partners (JIP) liderliğindeki bir konsorsiyumun hisselerinin yüzde 78,65'ini satın aldığını duyurdu.

Firmanın üçte ikisinden fazlasına sahip olmak, grubun 14 milyar dolarlık bir anlaşmayı özel olarak almasına olanak tanıyor.

Firmanın kökleri, saat ve mekanik oyuncak bebek üreticisi olarak 1875 yılına kadar uzanıyor.

Anlaşmaya göre hisseleri bu yılın sonunda borsadan çıkarılabilir.

Toshiba'nın başkanı ve icra kurulu başkanı Taro Shimada yaptığı açıklamada, şirketin "şimdi yeni bir hissedarla yeni bir geleceğe doğru büyük bir adım atacağını" söyledi.

Toshiba'nın hisseleri, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımlarından çıktığı Mayıs 1949'da Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nın yeniden açılmasıyla işlem görmeye başladı.

Bölümleri ev elektroniğinden nükleer enerji santrallerine kadar uzanıyor ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki onlarca yıl boyunca ülkenin ekonomik toparlanmasının ve yüksek teknoloji endüstrisinin bir sembolü oldu.

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