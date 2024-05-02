Kuştur (KSTUR) temettü tarihi ve miktarını duyurdu

Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. bugün (2 Mayıs 2024) yönetim kurulunun kar payı teklifinin genel kurul tarafından onaylanmasına ilişkin KAP'a bildirimde bulundu. Buna göre Kuştur, pay başına brüt 6,4358460 TL, net 5,7922614 TL temettü ödeyecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Mayıs 2024 ve ödeme tarihi 10 Mayıs 2024.

KUŞTUR'DAN KAR PAYI AÇIKLAMASI

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

02/05/2024 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtımıyla ilgili olarak,

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak;

- SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait Bireysel Finansal Tablolara göre;

-159.789.927,00 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanması gereken "Genel Kanuni Yedek Akçe" yasal sınıra ulaşıldığı için ayrılmayacağı ve 2023 yılında yapılan bağış bulunmadığından dolayı 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak 159.789.927,00 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait enflasyon düzeltmesi uygulanmamış Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise 111.855.318,76 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanması "Genel Kanuni Yedek Akçe" yasal sınıra ulaşıldığı için ayrılmayacağından 111.855.318,76TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu görülmektedir. Bu çerçevede;

a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarihli 2024/14 sayılı bülteninde yer alan 14/382 sayılı ilke kararı ve 555 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Enflasyon düzeltmesi) hükümleri de dikkate alınarak, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan 159.789.927,00 TL tutarındaki 2023 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" 27.317.506,02 TL tutarında I. temettü dağıtılmasına,

b) TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca pay sahiplerine I. temettü ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde %10'u oranında ve 4.035.251,88 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karından 13.247.242,10 TL tutarında kurucu kar payı dağıtılmasına,

c) Birinci kar payı ve kurucu kar payı olarak toplam brüt 40.564.748,12 TL kar payı ile yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kar tutarının yasal kayıtlarda "Olağanüstü Yedek Akçeler" hesabına alınmasına; TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda ise "Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler" hesabında gösterilmesine,

d)Kar dağıtım zamanının 08/05/2024 tarihi olarak tespiti için Genel Kurul'un onayına öneri sunulmasına karar verilmiştir.

Şirket Kuruluşu esnasında Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı (300) üçyüz adet hisse çıkarılmıştır.

Bu hisseler, her biri 0,0005 TL lık paydan yirmi adet alan kurucuya bir adet verilmek suretiyle dağıtılmıştır.

2023 yılı kurucu pay başına kar BRÜT : 44.157,47 TL, NET: 39.741,73 TL dir.

2023 yılı toplam dağıtılacak kar tutarı brüt 40.564.748,12 TL olup, 27.317.506,02 TL pay sahiplerine, 13.247.242,10 TL Kurucu pay sahiplerine ,

2023 yılı toplam dağıtılacak net tutar 36.508.273,31 TL olup, 24.585.755,42 TL pay sahiplerine, 11.922.517,89 TL kurucu pay sahiplerine dağıtılacaktır.

-Kanun Hükümlerine göre genel kanuni yedek akçede sermayenin %20 lik üst sınırına ulaşıldığı için %5 oranlı genel kanuni yedek akçe ayrılmamıştır.

