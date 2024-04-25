ARA
Bist 100
9716,77
-0,05%
Bist 100
Dolar/TL
32,49
-0,1692%
Dolar/TL
Euro/TL
34,8743
0,1781%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0734
0,3323%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2434,18
0,46%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Maçkolik (MACKO) temettü tarihi ve miktarını duyurdu

Maçkolik (MACKO) temettü tarihi ve miktarını duyurdu

Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. bugün KAP'a yaptığı bildirimde temettü miktarı ve temettü tarihini duyurdu.

25 Nisan 2024 | 20:16
Maçkolik (MACKO) temettü tarihi ve miktarını duyurdu

Maçkolik, bugün KAP'a yaptığı bildirimde kar payı dağıtımına ilişkin genel kurul kararını duyurdu. Buna göre Maçkolik, pay başına brüt 6,0900000 TL, net 5,4810000 TL temettü ödemesi yapacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 6 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 8 Mayıs 2024.

MAÇKOLİK'TEN TEMETTÜ AÇIKLAMASI

Maçkolik'ten KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından önerilen kar payı dağıtım teklifi, 25.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır. Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız" denildi.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2434,18 0,46%
  • ALTIN ONS 2330,3 0,61%
  • BIST 100 9716,77 -0,05%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,537 0,122%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36785 -0,1828%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,275 -0,0407%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,49 -0,1692%
  • EURO/DOLAR 1,0734 0,3323%
  • EURO/TURK LIRASI 34,8743 0,1781%
  • STERLIN/DOLAR 1,25168 0,42281%
Günün En Çok Okunanları
Tesla'nın ilk çeyrek kârında dev kayıp
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
IEA raporuna göre bu yıl dünyada satılan her 5 araçtan biri elektrikli olacak
IEA raporuna göre bu yıl dünyada satılan her 5 araçtan biri elektrikli olacak
Yeni özellik geliyor: WhatsApp internetsiz de kullanılabilecek
Yeni özellik geliyor: WhatsApp internetsiz de kullanılabilecek
3 üniversiteye 62 akademisyen alınacak
3 üniversiteye 62 akademisyen alınacak
Konut fiyatlarında artış oranı belli oldu
Konut fiyatlarında artış oranı belli oldu
Kapasite kullanım oranı nisanda yükseldi
Kapasite kullanım oranı nisanda yükseldi
Bakan Bayraktar'dan yaz saati açıklaması
GERİ
İLERİ
Tesla'nın ilk çeyrek kârında dev kayıp
Dolar- euroda günün ilk rakamları
IEA raporuna göre bu yıl dünyada satılan her 5 araçtan biri elektrikli olacak
Yeni özellik geliyor: WhatsApp internetsiz de kullanılabilecek
3 üniversiteye 62 akademisyen alınacak
Dolar- euroda günün ilk rakamları
IEA raporuna göre bu yıl dünyada satılan her 5 araçtan biri elektrikli olacak
Yeni özellik geliyor: WhatsApp internetsiz de kullanılabilecek
3 üniversiteye 62 akademisyen alınacak
Konut fiyatlarında artış oranı belli oldu
IEA raporuna göre bu yıl dünyada satılan her 5 araçtan biri elektrikli olacak
Yeni özellik geliyor: WhatsApp internetsiz de kullanılabilecek
3 üniversiteye 62 akademisyen alınacak
Konut fiyatlarında artış oranı belli oldu
Kapasite kullanım oranı nisanda yükseldi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL