Maçkolik (MACKO) temettü tarihi ve miktarını duyurdu

Maçkolik, bugün KAP'a yaptığı bildirimde kar payı dağıtımına ilişkin genel kurul kararını duyurdu. Buna göre Maçkolik, pay başına brüt 6,0900000 TL, net 5,4810000 TL temettü ödemesi yapacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 6 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 8 Mayıs 2024.

MAÇKOLİK'TEN TEMETTÜ AÇIKLAMASI

Maçkolik'ten KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından önerilen kar payı dağıtım teklifi, 25.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır. Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız" denildi.

