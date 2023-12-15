Bireysel yatırımcının 1.8, yurt içi kurumsal yatırımcının ise 8.8 kat taleple ilgi gösterdiği Mega Metal halka arzı Borsa İstanbul’da "MEGMT" kodu ve 28.30 TL hisse fiyatıyla işleme girdi.

Mega Metal hisse paylarının işlem görmeye başlaması nedeniyle Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreni; Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Turgut, konsorsiyum lideri A1 Capital Genel Müdürü Serkan Esenpak ve Mega Metal çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Ergun, törende, şunları söyledi:

"Üretimini, Kayseri’den sadece ülkemize değil, tüm dünyaya ulaştıran Mega Metal, sektörünün önemli bir temsilcisi ve ülkemizin 500 büyük sanayi kuruluşundan biridir. Bu güçlü yapısını, halka arzdan gelen yaklaşık 4 milyon yeni ortakla daha da güçlü hale getirmiş ve bugün borsamızda işlem görmeye başlayarak hedeflerini gerçekleştirme noktasında önemli bir adım atmıştır. Böylece öz sermayesini güçlendiren ve halka arz geliri ile yatırımlarını gerçekleştirecek olan Mega Metal’e büyüme yolculuğunda başarılar diliyorum. Bu halka arzda emeği geçen şirketimizin yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Mega Metal’in borsamızda işlem görmeye başlamasının sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut da büyüklüğü 1 milyar 775 milyon 825 bin liraya ulaşan başarılı bir halka arz süreci sonunda bugün Borsa İstanbul ailesine katılarak borsada işlem görmeye başlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Turgut, "Bireysel ve kurumsal olmak üzere 3 milyon 987 bin 76 yeni paydaşımızın desteğiyle üzerimize düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, şirketimizin küresel pazardaki rekabet gücünü daha ileri bir noktaya taşıyarak hem Türkiye hem de yurt dışında planladığımız yeni yatırımlarımızı hayata geçirmek. İlk adımı attığımız bu yolculuğun hepimiz için hayırlı olmasını temenni ederim." diye konuştu.

Mega Metal’in halka arzına liderlik eden A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak ise A1 Capital olarak, yatırımcılarını doğru şirketler ile buluşturmayı, doğru şirketleri sermaye piyasalarına kazandırmayı önemsediklerini söyledi.

Esenpak, şöyle konuştu:

"Kurulduğumuz günden bu yana sürdürülebilir büyüme için sermaye piyasalarının gücünü harekete geçirmeye devam ediyoruz. 30 yılı aşkın bir tecrübeye sahip ve yüksek teknolojili ürünlerin üreticileri için vazgeçilmez bir bileşenin tedarikçisi konumunda olan Mega Metal’in halka arzına liderlik etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 4 milyona yaklaşan yatırımcının talepte bulunduğu halka arzımızda, elde edilecek gelirin hem üretim yatırımlarına, hem uluslararası pazarda yeni şirket satın almalarına, hem de üretim tesislerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çevreci, temiz ve yenilenebilir olan güneş enerjisi yatırımlarına tahsis edilecek olması, Mega Metal’in sektöründeki yenilikçi çözümlerine ve çevreci yaklaşımına da destek olacaktır."