MEKA 5 ve 6 Ekim’de talep toplayacak

Beton santrali ve kırma eleme olarak adlandırılan iki ana konuda faaliyet gösteren, inşaattan madenciliğe, geri dönüşümden agrega üretimine kadar birçok sektörde kullanılan tesis ve makine üretiminde geniş ürün gamına ve global bilinirliğe sahip endüstriyel bir üretici olan MEKA halka arz oluyor. Her iki faaliyet alanında da müşterilerinin ihtiyaçlarını belirleme, ürün tasarımı, üretim, satış-pazarlama, montaj, satış sonrası hizmetler, saha eğitimi, tesis otomasyon yazılımları ve servis hizmetlerinin tümünde en iyi hizmeti sunmaya uygun altyapıya sahip olan MEKA, standart ürünlerinin yanı sıra bünyesindeki güçlü Ar-Ge merkezi ile dünya genelinde yüksek kapasiteli özel tesis tasarımı ve üretiminde tercih önceliği yaratan uzmanlığıyla dikkat çekiyor.

Son 5 yıldaki ortalama ihracat oranı yüzde 85’in üzerinde olan MEKA, kuruluşundan bugüne 100’den fazla ülkeye ihracat yapmıştır. Son 15 yılda 9 kez Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Raporu’nda yer alan biri Eskişehir’de dördü Ankara’da olmak üzere beş tesise yayılmış üretim kapasitesi bulunan MEKA, tüm dünyada beş kıtada satış faaliyetlerini sürdürüyor.

MEKA, halka arz kapsamında 50.000.000 TL olan mevcut sermayesini 12.500.000 TL artırarak 62.500.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Mehmet Kaybal’ın sahip olduğu 4.400.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı da gerçekleştirilecek. Böylece MEKA’nın halka arzında toplamda 16.900.000 TL nominal bedelli paylar satışa sunulacak. 1 TL nominal değerli payların 25 TL sabit fiyattan satışa sunulacağı halka arzda, payların tamamının satılması durumunda arz büyüklüğü 422,5 milyon TL, MEKA’nın halka açıklık oranı ise yüzde 27,04 olacak.

İHRACAT KABİLİYETİMİZİ GÜÇLÜ REFERANSLARA ÇEVİREREK BÜYÜMEYİ HEDEFLİYORUZ

MEKA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaybal, 1987 yılında çıktıkları yolculuklarında büyük başarılara imza atarak 36 yılı geride bıraktıklarını ifade etti. MEKA olarak beton santralleri ve kırma eleme konusunda bir tesisin tasarımından, üretimine, pazarlamasından yazılımlarının hazırlanmasına kadar tüm hizmetleri sunduklarının altını çizen Kaybal, şunları söyledi: “MEKA olarak kuruluşumuzdan itibaren dünya ekonomisinin dinamosu olan sektörlere yönelik endüstriyel üretime odaklandık. Düzenli olarak geliştirdiğimiz kapasitemiz, ulaştığımız pazarlar ve referans projelerde edindiğimiz derin tecrübeler ile bugün global bir oyuncu olduk. Türkiye’nin ve dünyanın en önemli projelerinde tesislerimizle yer almaktan son derece gururluyuz. Dünya genelinde örneğin halen devam eden ve Avrupa’nın en büyük altyapı projelerinden biri olarak sayılan İngiltere HS2 hızlı tren projesi gibi, İstanbul (İGA)) dahil dünya genelinde birçok havalimanı projeleri, barajlar, Meksika’daki ABD Konsolosluk Yerleşkesi, Fransa’daki Lyon Édouard-Herriot liman yatırımları gibi altyapı, ulaşım ve sosyal donatı projelerine tasarlayıp ürettiğimiz komple tesislerimiz ile imzamızı attık. Geri dönüşüm ve madencilik alanı da son zamanlarda Ar-Ge ve üretim faaliyetlerimizin odağında yer alıyor. Halka arzla bu başarılarımızı daha kurumsal bir yapıda, nesilden nesile aktararak büyütmeyi amaçlıyoruz.”

Halka arzdan elde edecekleri gelirin yüzde 42 ile 45’i arasındaki kısmının yatırım harcamalarında, yüzde 42 ile 45’i arasındaki kısmının ise işletme sermayesinde kullanılacağını belirten Mehmet Kaybal, “Halka arz gelirlerimizin yüzde 5 ile 8’i arasındaki bölümü güneş enerjisi santrali kurulumunda ve kalan yüzde 5-8’lik bölümü ise Ar-Ge ve Ür-Ge harcamalarında kullanmayı planlıyoruz” diye konuştu.

DEĞİŞEN DÜNYA KOŞULLARINI İYİ ANALİZ EDİYORUZ

Sektör dinamiklerini ve değişen dünya koşullarını iyi analiz ettiklerine dikkat çeken Mehmet Kaybal, şunları söyledi: “Mobil, sabit, kompakt, şantiye tipi, RCC, prekast beton santralleri ile en küçük şantiyeden en büyük projelere, hazır beton endüstrisinden prekast endüstrisine kadar tüm spektrumda ihtiyaçları karşılayacak geniş bir ürün gamına sahibiz. Kırma ve eleme alanında standart ekipmanların yanı sıra kullanıcıların özel gereksinimleri dikkate alarak tasarlanan geniş yelpazede besleyiciler, kırıcılar, elekler, mobil üniteler ve yıkama sistemleri üretiyoruz. Güncel teknolojiler kullanılarak yüksek kalite standartları ile ürettiğimiz ürünleri mevcut tesislere entegre edebileceğimiz yedek parçalar da sunuyoruz. Agrega üreticileri, geri dönüşüm tesisleri, endüstriyel mineral işleme tesisleri yatırımları, çeşitli madenler için yeni tesisler ve mevcut tesis kapasite artırımı veya revizyonuna yönelik müşterilerimizi tüm ihtiyaçlarını karşılayan çözümlerle hizmet veriyoruz.”

ENTEGRE GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİNE ODAKLANDIK

Şu anda tüm dünyada çok ciddi bir atık sorunu olduğuna dikkat çeken Mehmet Kaybal, her atık türünün çevresel toksisite üzerindeki olası etkisine göre farklı bir yaklaşım gerektirdiğini söyledi. Doğal kaynaklar tükenirken, gaz emisyonları ve çevresel kirlenmeler yoluyla iklim değişikliği artarken, MEKA’nın atık malzemeleri geri dönüştürmek için entegre geri dönüşüm teknolojilerine odaklandığını ifade eden Kaybal, “Atıkların hedeflenen geri dönüşümü, büyük ölçüde proses mühendisliği, bilgi birikimi ve deneyimine dayanıyor. İnşaat sektöründe geri dönüşümün önemi artarken ve bazı ülkelerde bu konuda yasal zorunluluklar getirilmesi gündemdeyken, Meka’nın geri dönüşüm alanında geliştirdiği ürünler olmasının hedeflerimize ulaşmamızda olumlu etkisi olacağını düşünmekteyiz. İnşaat ve yıkım atıklarının geri dönüşümü, metal geri kazanımı ve cüruf geri dönüşümü, seramik atık geri dönüşümü ve taş ocağı atıklarının geri dönüşümü uygulamalarının dünyada ve ülkemizde giderek arttığını gözlemlemekte ve bu ürün grubundaki çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” diye konuştu.