Migros'un temettü teklifi bugün belli oldu

Migros, 2023 karından pay başına 6,2136078 TL nakit kar payı ödenmesini Genel Kurul'a önerecek. Temettü teklifine göre kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 29 Mayıs 2024 olacak. Migros'tan bugün KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kâr Payı Tebliği (II-19.1) ve ilgili Kâr Payı Rehberinde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'a sunulacak Yönetim Kurulu teklifi müzakere edildi. Buna göre;

Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış konsolide mali tablolarına, VUK yasal kayıtlarına ve vergi mevzuatına göre, 192.935.524,48 TL'si Net Dağıtılabilir Dönem Karından, 1.181.159.204,36 TL'si "diğer kaynaklardan" karşılanmak üzere, 124.094.728,84 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.250.000.000,00 TL'nin, pay sahiplerine tamamı nakden ödenmek üzere kar payı olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca yasal sınıra ulaşıldığından 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına gerek bulunmamaktadır.

Yukarıdaki kâr payı dağıtım teklifinin Genel Kurul'ca kabulü halinde;