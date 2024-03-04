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Mogan Enerji halka arz sonuçları: Kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

Mogan Enerji halka arz sonuçları belli oldu. Halka arzda 3.502.171 yurt içi bireysel yatırımcının talebi karşılandı. Peki, Mogan Enerji kaç lot verdi? İşte detaylar:

04 Mart 2024 | 00:40
Son Güncellenme: 04 Mart 2024 | 00:44
Mogan Enerji halka arz sonuçları: Kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

Mogan Enerji halka arzı için 28 - 29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde talep toplanmıştı. Halka arz edilen son şirketlerden Mogan Enerji'nin halka arz sonuçları belli oldu. Toplam 3.502.383 yatırımcının talebi karşılanacak şekilde dağıtım yapıldı.

MOGAN ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI

İş Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.’nin (“Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 28-29 Şubat-1 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Şirket’in 1 TL nominal değerli payları 11,33 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 262.635.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 2.975.654.550 TL olarak gerçekleşmiştir.
Halka arzda,
    Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 1,47 katı ve
    Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 13,77 katı talep toplanmıştır.
Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 3,93 katı talep toplanmıştır. Halka arz sonucunda, 3.502.171 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 212 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 3.502.383 yatırımcının talebi karşılanacak şekilde dağıtım yapılmıştır. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

MOGAN ENERJİ KAÇ LOT VERDİ?

Açıklanan rakamlara göre bireysel yatırımcıya 59-60 lot pay düşüyor.

MOGAN ENERJİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Mogan Enerji için gong tarihi henüz açıklanmadı. Şirketin bu hafta borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor. Tarih KAP'a bildirilince bu sayfada tarihi bulabilirsiniz.

MOGAN ENERJİ HAKKINDA

Şirketin sitesine göre Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş., 2 Ocak 1980 tarihinde kuruldu. Şirket sitesinde "Yatırımlarını yenilenir enerji santrallerine yönlendirmiş olan şirketimiz bünyesinde Jeotermal Enerji Santralleri, Hidroelektrik Enerji Santralleri ve Rüzgar Enerjisi Santralleri bulunmaktadır" diyor. Mogan Enerji bir Güriş Grup şirketi.



 

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