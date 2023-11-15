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MSCI, Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksinde değişikliğe gitti

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde küçük ölçekli şirketler endeksinde değişikliğe giderken, Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksine 19 yeni hissenin eklendiğini, 3 yeni hissenin ise çıkarıldığını duyurdu.

15 Kasım 2023 | 09:32
Son Güncellenme: 15 Kasım 2023 | 10:22
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MSCI, Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksinde değişikliğe gitti

MSCI, küresel endekslerde 30 Kasım seans kapanışından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı.

Buna göre, Türkiye standart endeksine Akçansa Çimento Sanayi Ticaret AŞ, Anadolu Sigorta AŞ, Batıçim Batı Anadolu Çimento, Bosch Fren Sistemleri, Eczacıbaşı Yatırım, Enerya Enerji, İzdemir Enerji, Kaleseramik, Kardemir A Grubu, Kayseri Şeker Fabrikası, Konya Çimento Sanayii, Mia Teknoloji, Peker GMYO, Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ, SDT Uzay ve Savunma, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Türkiye Sigorta, Verusa Holding AŞ, Yeo Teknoloji Enerji eklendi.

Borusan Manesmann Boru Sanayi ve Ticaret AŞ, Oyak Çimento ve Türk Traktör AŞ ise endeksten çıkarıldı.

Analistler, bazı uluslararası fonların portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların, endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyonlarını ayarladıklarını söyledi.

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