ARA
Bist 100
9147,06
-0,3%
Bist 100
Dolar/TL
30,7236
0,0281%
Dolar/TL
Euro/TL
33,1259
0,0089%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0782
0,0705%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2003,02
0,41%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • MSCI, Türkiye endekslerinde değişikliğe gitti

MSCI, Türkiye endekslerinde değişikliğe gitti

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde büyük ve orta ölçekli şirketler endeksinde değişikliğe giderken, Türkiye'nin standart endeksine 1, orta ölçekli şirketler endeksine ise 9 yeni hissenin eklendiğini duyurdu.

13 Şubat 2024 | 10:04
MSCI, Türkiye endekslerinde değişikliğe gitti

MSCI, küresel endekslerde 29 Şubat seans kapanışından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı.

Buna göre Türkiye standart endeksine Coca Cola İçecek eklenirken, Hektaş Ticaret ile Koza Altın İşletmeleri çıkarıldı.

Orta ölçekli şirketler endeksine ise Agrotech Teknoloji, Gübre Fabrikaları, Hektaş Ticaret, Katılımevim Tasarruf Finansman, Kocaer Çelik, Koza Altın İşletmeleri, OYAK Çimento, Reeder Teknoloji ile TAB Gıda hisseleri eklendi, Margun Enerji çıkarıldı.

Analistler, bazı uluslararası fonların portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların, endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyonlarını ayarladıklarını söyledi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2003,04 0,41%
  • ALTIN ONS 2027,72 0,37%
  • BIST 100 9131,06 -0,47%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,386 0,033%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34482 -0,01338%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,3495 0,0337%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,7237 0,0283%
  • EURO/DOLAR 1,0784 0,0849%
  • EURO/TURK LIRASI 33,1623 0,1188%
  • STERLIN/DOLAR 1,26695 0,32069%
Günün En Çok Okunanları
Kolektif House Türkiye genelinde büyüyecek
Türk mobilya ve ev tekstili sektörü Avrupa'yı Viyana'dan kuşatacak
Türk mobilya ve ev tekstili sektörü Avrupa'yı Viyana'dan kuşatacak
Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Döviz krizi Mısır'a toprak sattırdı
Döviz krizi Mısır'a toprak sattırdı
Tesla'dan yeni indirim kararı
Tesla'dan yeni indirim kararı
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına temkinli başladı
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına temkinli başladı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Jeff Bezos 12 milyon Amazon hissesini sattı
GERİ
İLERİ
Kolektif House Türkiye genelinde büyüyecek
Türk mobilya ve ev tekstili sektörü Avrupa'yı Viyana'dan kuşatacak
Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Döviz krizi Mısır'a toprak sattırdı
Tesla'dan yeni indirim kararı
Türk mobilya ve ev tekstili sektörü Avrupa'yı Viyana'dan kuşatacak
Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Döviz krizi Mısır'a toprak sattırdı
Tesla'dan yeni indirim kararı
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına temkinli başladı
Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Döviz krizi Mısır'a toprak sattırdı
Tesla'dan yeni indirim kararı
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına temkinli başladı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL