MSCI, Türkiye endekslerinde değişikliğe gitti

MSCI, küresel endekslerde 29 Şubat seans kapanışından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı.

Buna göre Türkiye standart endeksine Coca Cola İçecek eklenirken, Hektaş Ticaret ile Koza Altın İşletmeleri çıkarıldı.

Orta ölçekli şirketler endeksine ise Agrotech Teknoloji, Gübre Fabrikaları, Hektaş Ticaret, Katılımevim Tasarruf Finansman, Kocaer Çelik, Koza Altın İşletmeleri, OYAK Çimento, Reeder Teknoloji ile TAB Gıda hisseleri eklendi, Margun Enerji çıkarıldı.

Analistler, bazı uluslararası fonların portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların, endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyonlarını ayarladıklarını söyledi.