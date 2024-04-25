Osmanlı Yatırım (OSMEN) temettü teklifini açıkladı

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) bugün KAP'a yaptığı bildirimde temettü teklifini paylaştı. Buna göre 3 taksit halinde pay başına toplamda brüt 3,3305304 TL, net 2,9974773 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı kullanma tarihleri 29 Mayıs, 29 Temmuz ve 25 Ekim... Ödeme tarihleri ise sırasıyla 31 Mayıs, 31 Haziran ve 31 Ekim... Ödemeler 3 taksit halinde net 0,9991591 TL olarak yapılacak.

OSMEN'DEN KAP AÇIKLAMASI

KAP'a yapılan açıklama şöyle: 2023 yıl sonu karından dağıtılacak olan brüt 69.750.000 TL, net 62.775.000 TL için 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kar payı brüt 3,330531 TL; net 2,997478 TL olacaktır.

Brüt Kar payı avansı 23.250.000 TL 31.01.2024 - 02.02.2024 tarihinde ödenmiş olup;

31.05.2024 tarihinde brüt 23.250.000 TL,

31.07.2024 tarihinde brüt 23.250.000 TL,

31.10.2024 tarihinde brüt 23.250.000 TL ödenecektir.