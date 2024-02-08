Pasifik Teknoloji (PATEK) halka arz sonuçları belli oldu: Kaç lot dağıtıyor?

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin halka arzı için 6-7 Şubat 2024 tarihlerinde talep toplandı. Halka arz 35,00 TL sabit fiyat ile talep toplama yöntemiyle gerçekleştirildi. Halka arz sonuçları da bugün belli oldu. Pasifik Teknoloji ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK) halka arzında talebi karşılanan toplam bireysel yatırımcı sayısı 2.390.045...

PATEK HALKA ARZ SONUÇLARI

Halk Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 6 – 7 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 35,00 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 27.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 945.000.000 TL olmuştur.

Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,56 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara yaklaşık 8,74 katı oranında talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi

aşağıdaki tabloda yer almaktadır.



PATEK NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?



Pasifik Teknoloji için önümüzdeki hafta borsada gong töreni düzenlenmesi bekleniyor. Kesin tarih şu an için açıklanmadı. Pasifik Teknoloji borsada PATEK koduyla işlem görecek.

PATEK KAÇ LOT VERECEK?

Halka arz sonuçlarına göre bireysel yatırımcıya 7-8 lot pay dağıtımı yapılacak.

PASİFİK DONANIM HAKKINDA

Şirket kendisini şöyle tanıtıyor: İstanbul Bilişim Vadisi Teknopark’ta yer alan Pasifik Teknoloji, inovatif yazılım ve donanım çözümleri sunarak, şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlamayı hedefleyen bir teknoloji ve AR-GE şirketidir.

Yazılımdan donanıma, teknolojik altyapıdan siber güvenliğe kadar, farklı alanlarda geniş bir hizmet yelpazesine sahip olan Pasifik Teknoloji, bağlı ortaklıkları olan Ditravo, Destel Bilişim, Destel Connect, Icredible, Pasifik Group BV ve dış hizmet alımı aracılığıyla faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI KİM?

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan. Şirketin internet sitesinde Fatih Erdoğan'ın biyografisi şöyle paylaşılıyor:

1977 yılında Rize’de doğan Fatih Erdoğan, 1999 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Fatih Erdoğan Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San.ve Tic A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş.,Pasifik Eurasia Terminal Hizmetleri ve Tic. A.Ş., Avrasya Trading Dış Ticaret A.Ş. ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

FON NEREDE KULLANILACAK?



İzahnameye göre halka arzdan edilecek fonun kullanım yeri şöyle:

- %45 Yatırım Harcamaları

- %35 AR-GE yeni ürün yatırımları

- %20 İşletme sermayesi