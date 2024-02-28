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Pegasus'tan (PGSUS) bedelsiz kararı

Pegasus, sermayesini %388,76 bedelsiz artırarak 500 milyon TL'ye çıkaracak

28 Şubat 2024 | 22:13
Pegasus'tan (PGSUS) bedelsiz kararı

Pegasus'tan KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler verildi: Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimizin 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 102.299.707 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Paylara İlişkin Primler" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak yoluyla, 397.700.293 TL artırılarak 500.000.000 TL seviyesine yükseltilmesine, artırıma konu "Paylara İlişkin Primler" tutarının "Sermaye" hesabına aktarılması ve aktarımın yeminli mali müşavir raporuyla tevsik edilmesi konusunda gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesine, sermaye artırımı nedeniyle beheri 1,00-TL nominal değerli 397.700.293 adet pay ihraç edilmesine ve sermaye artırımı ile ilgili yasal sürecin tamamlanmasının üzerine yeni ihraç edilen payların pay sahiplerine payları oranında kaydi sistem esaslarına uygun şekilde dağıtımının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 

 

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