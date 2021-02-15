Şirketlerin yeni halka arz çalışmalarına yönelik açıklamalarına yenisi eklendi. Gözde Girişim, Penta’nın halka arz çalışmaları için İş Yatırım’ın yetkilendirildiğini duyurdu.

Gözde Girişim, Penta’nın halka arz çalışmaları için İş Yatırım’ın yetkilendirildiğini duyurdu. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre yüzde 54,30 oranında hissedarı olduğu Penta’nın bir kısım paylarının sermaye artırımı ve/veya ortak pay satışı suretiyle halka arzı planlanırken, söz konusu işlemi koordine etmek ve çeşitli konularda danışmanlık yapmak üzere İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirildi.

Gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde KAP üzerinden duyurulacağını açıklayan şirket, “İşlem bu güne kadar belirsizlik taşıdığından Şirket Yönetim Kurulu’nun 22.01.2021 tarihli kararıyla erteleme kararı alınmıştır.” açıklaması yaptı.