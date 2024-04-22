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Rönesans Gayrimenkul (RGYAS) halka arz sonuçları açıklandı: Kaç lot dağıttı?

Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları belli oldu. Rönesans Gayrimenkul halka arzında toplam 2.454.271 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.

22 Nisan 2024 | 13:00
Son Güncellenme: 22 Nisan 2024 | 13:29
Rönesans Gayrimenkul (RGYAS) halka arz sonuçları açıklandı: Kaç lot dağıttı?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin halka arzı için 17-19 Nisan'da talep toplanmıştı. Halka arz fiyatı pay başına 135 lira olarak belirlenen şirketin, nominal değeri 33 milyon 357 bin 450 lira olan payları satışa çıkmıştı. Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları bugün açıklandı. Halka arzda 2.454.093 adedi yurtiçin bireysel yatırımcı olmak üzere, toplam 2.454.271 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi. Halka arz öncesi Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Canbaş şirketi AA'ya anlatmıştı (video).

RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ SONUÇLARI

AK Yatırım Rönesans Gayrimenkul Halka Arz Sonuçlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı.

17-18-19 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. paylarının halka arzı tamamlanmıştır. Halka arzda pay başına fiyat 135,00 TL olarak belirlenmiş ve halka arz edilen 33.357.450 adet payın tamamı satılmıştır. Halka arz boyutu 4.503.255.750 TL ve halka açıklık oranı %10,08 olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, toplam 11.699.949.015TL tutarında ve 86.666.289 adet paya karşılık gelen, toplam 2.498.977 adet filtrelenmemiş başvuru alınmıştır. Halka arzda,

- Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 1,41 katı ve
- Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 7,35 katı talep toplanmıştır.
Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 2,60 katı talep toplanmıştır.
Halka arz sonucunda, 2.454.093 adedi Yurtiçi Bireysel Yatırımcı olmak üzere, toplam 2.454.271 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.
Halka arz sonucunda, halka arzın,
- %80,00’ine denk gelen 26.685.960 adet pay Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a,
- %20,00’sine denk gelen 6.671.490 adet pay Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a dağıtılmıştır.
Halka arza ilişkin planlanan tahsisat, yatırımcılardan toplanan talep ve gerçekleşen dağıtım bilgisi, aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

RÖNESANS GAYRİMENKUL KAÇ LOT DAĞITTI?

Halk öncesi tahsisat grupları şöyle duyurulmuştu:
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %80 (26.685.960 TL)
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %20 (6.671.490 TL)
Rönesans Gayrimenkul halka arzıda bireysel yatırımcıya 10-11 lot pay düşeceği tahmin ediliyor.


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