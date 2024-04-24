Rönesans (RGYAS) ne zaman borsada işlem görecek?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ halka arzı için 17-19 Nisan'da talep toplanmıştı. Halka arz fiyatı pay başına 135 lira olarak belirlenen şirketin, nominal değeri 33 milyon 357 bin 450 lira olan payları satışa çıkmıştı. Rönesans Gayrimenkul halka arzında 2.454.093 adedi yurtiçin bireysel yatırımcı olmak üzere, toplam 2.454.271 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.

NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK

Rönesans Gayrimenkul payları 26 Nisan 2024 Cuma gününden itibaren borsada işlem görmeye başlayacak. KAP'a yapılan bildirimde "Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 331.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 33.357.450 TL nominal değerli Şirket payları 26/04/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 135 TL baz fiyat, "RGYAS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir" denilmişti.

